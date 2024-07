A szabadtéri rendezvények, a fesztiválok, a falu- és városnapok időszakát éljük, ezek az események pedig komoly előkészületeket igényelnek. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági

szakemberei folyamatosan egyeztetnek a fesztiválok szervezőivel annak érdekében, hogy jó hangulatban és biztonságban szórakozhassanak az emberek, de ugyanilyen szoros az együttműködés a meteorológiai szolgálattal és más szervekkel is.

Látható menekülési útvonalak

– Kollégáink a fesztiválok szervezésének első pillanatától, vagyis már a tervezés időszakában is jelen vannak, pontosan azért, hogy a lehető legbiztonságosabbak legyenek a rendezvények, a legideálisabb

feltételeket és körülményeket teremtsék meg az adott helyszínen – hangsúlyozta lapunknak Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a legfontosabbnak nevezte, hogy a jelenlévők veszély esetén a lehető leggyorsabban és biztonságban el tudják hagyni a helyszínt. Ehhez a menekülési útvonalat sötétben, korlátozott látási viszonyok között is jól látható biztonsági jelekkel kell jelezni, amit a katasztrófavédelem hatósági szakemberei folyamatosan ellenőriznek. Állandó kapcsolatban vannak a szervezőkkel, s ha az időjárás indokolttá

teszi – közelgő viharról, erős széllökésekről érkezik jelzés –, az egyeztetést követően elhalaszthatják, illetve le is állíthatják a rendezvényt, ami egy későbbi időpontban megtartható.

– A nagy létszámú események bejelentéskötelezettek, ezeken természetesen ott van a figyelő szemünk. A tapasztalatok azt mutatják, a szervezők, az üzemeltetők minden szabályt igyekeznek

betartani. Már most nagyon sok megkeresést kaptunk, ugyanis sok helyen pontváró bulikkal készülnek az idei felvételi időszak végleges lezárására, és szeretnének mindent a szabályoknak

megfelelően megszervezni, a hozzájuk érkezőket biztonságban tudni, ami megnyugtató – fogalmazott a szóvivő.

Mára már – sajnos – megtapasztaltuk, hogy bármikor, lecsaphat a vihar, villámlásokkal, erős, akár 80-90 kilométer per órás sebességű széllel teheti tönkre a jó hangulatot, de ez jellemzően a tikkasztó kánikulai napok után fordul elő. A fesztiválokon elengedhetetlen a megfelelő létszámú és felkészített biztonsági személyzet, veszély esetén az ő utasításaikat kell követni.