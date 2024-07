Krúdy Art Mozi

15 óra: Twisters - Végzetes vihar, amerikai akciófilm, kalandfilm, thriller

Az ember azt hiszi, hogy legyőzte a természetet. Hatalmas, veszélyes tévedés. A tornádó megszelídíthetetlen, kiismerhetetlen, szörnyű erővel csap le, és nem ismer irgalmat.

Kate (Daisy Edgar-Jones) valaha viharvadász volt, de egy hátborzongatóan félresikerült kaland óta nem hajlandó kimozdulni a New York-i irodájából. Aztán egy kollégája rábeszéli, menjen ki mégis a terepre, hogy együtt teszteljenek egy viharkövető rendszert. Így ismerkedik meg Tylerrel (Glen Powell), akit élőben közvetített tornádós kalandjai tettek szupercelebbé. Kapcsolatuk viharosan indul: azonnal megutálják egymást.

Egymással versengve indulnak az új tornádók nyomába – és ezúttal több vihar egyesüléséből, szörnyű szupertornádó van kialakulóban. És a két ellenség együtt ragad az évszázad legszörnyűbb viharának mélyén.

A Jurassic-, a Bourne- és az Indiana Jones-filmek producereinek új munkája, a látvány és az akció legközepébe, a vihar szemébe vezet. A Minari Oscar-díjra jelölt író-rendezője nagyszerű színészcsapattal kelti életre a történetet, amelybe a moziülések is beleremegnek.

17.10: Vigyél a holdra, amerikai romantikus vígjáték

Mindenki a sikeres holdra szállás miatt izgul. A NASA tudja, hogy előbb kell amerikai űrhajósnak feljutnia, mint szovjetnek, mindent el is követ az ügy érdekében, a legjobb vadászpilótáit képezte ki asztronautának, a legnagyobb tudósok dolgoznak az ügyön, az Apollo 11-et mégsem lehet még elindítani. A közvélemény pedig egyre elégedetlenebb.

A megoldás? Egy marketinges. Kelly Jones (Scarlett Johansson) nem ért az űrrepüléshez, de abban nagyon jó, hogy eladjon dolgokat. Jön, és mindent átalakít. Megszépít, megkomponál, hazudik és mellébeszél. Tökéletes ember a feladatra. De vele is van két baj. Az egyik, hogy azt még ő is soknak érzi, hogy lenn a földön, színészekkel filmezzék le a sikeres holdra szállást. A másik, hogy nagyon szép. És az egyik űrhajósjelölt, Cole Davis (Channing Tatum) nemcsak az égi testek iránt érdeklődik.

Két csodás színész, Scarlett Johansson és Channing Tatum nagy találkozása a film, ami játékosan, sok humorral és némi szerelemmel kelti életre a régi gyanút: talán még nem is járt ember a holdon, és az egész csak átverés.