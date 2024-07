Magasba csaptak az öklök, könnybe lábadtak a szemek, egyetlen üzenet több tízezer mámoros pillanatot hozott el a hét közepén. Életünk során többször várunk fontos hírt, de igazán sorsfordító csak kevés akad közöttük. Az egyetemi álmok beteljesülését hordozó pár szó egész biztosan egy életre megmarad az emlékezetben, de a lélekben is. Szinte még most halkult el a búcsúzó középiskola utolsó csengőszava, s talán most tudatosult igazán, hogy valami véget ért, és ami ezután következik, az ugyan a diákélet folytatása, de már felnőttként, az önállóság magasabb szintjén kell megküzdeni az akadályokkal. Érthető volt az izgalom a ponthatárokat várók körében, és az eufória is, amikor megérkezett a jó hír a telefonokra.

Aki átélt már hasonló élményt, abban akaratlanul is feltör a nosztalgia. Az én generációm még a komótosan kerékpározó postást leste, s várta, mikor hozza már azt a bizonyos levelet. S amikor végre eljött a nap, és előhúzta a súlyos táskájából az egyetemi pecsétes borítékot az értesítéssel a sikeres felvételiről, azt csak este, a Jereván teraszán közölhettük egymással. A kölcsönös gratulációk után együtt koppintottunk az asztalra a söröskörsóval (amivel ma sem koccintunk), aztán találgattuk, kinek, mikor és hová szól majd a behívóparancs. Szűk baráti körünk tagjaira jogi, tanári, agrár- és kertészmérnöki hivatás várt, de az egyetem kapui egy év katonai szolgálat után nyíltak meg. Senki sem bánkódott emiatt, a célhoz vezető út részeként tekintettünk az angyalbőrre is.

Évtizedek távlatából és tapasztalatával érdekes látni a változásokat a felvételi eljárásban, amely az uniformizáció uniós lázának enyhülésével a klasszikus értékek irányába mozdult el. Az egyetemek modellváltása stabilabbá, kiegyensúlyozottabbá tette a működtetést és az oktatást, ezzel párhuzamosan nagyobb szabadságot kaptak annak eldöntésében, kik nyerhetnek bebocsáttatást az intézménybe. A kizárólag pontvadászatra épülő, erősen papírízű rendszerrel szemben az egyetemek visszatérhetnek ahhoz a jó gyakorlathoz, amelyben a