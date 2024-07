Izgalmas filmeket adnak a mozikban, minden korosztályra gondoltak.

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

14.50: Twisters – Végzetes vihar (16) – amerikai akciófilm, thriller

17 óra és 19.15: Deadpool & Rozsomák (18) – amerikai akció-vígjáték

Zukor Adolf Filmszínház, Mátészalka

14: Agymanók –animációs film, kaland

16: Gru 4 –animációs film

Hét év szünet után a sorozat legújabb filmjében a világ kedvenc szupergonoszból lett Anti Gonosz Liga ügynöke visszatér egy izgalmas, merész minyonoktól hemzsegő kavalkádba.

18.15: Vigyél a Holdra –romantikus vígjáték

Mindenki a sikeres holdra szállás miatt izgul. A NASA tudja, hogy előbb kell amerikai űrhajósnak feljutnia, mint szovjetnek, mindent el is követ az ügy érdekében, a legjobb vadászpilótáit képezte ki asztronautának, a legnagyobb tudósok dolgoznak az ügyön, az Apollo 11-et mégsem lehet még elindítani. A közvélemény pedig egyre elégedetlenebb. A megoldás? Egy marketinges. Kelly Jones (Scarlett Johansson) nem ért az űrrepüléshez, de abban nagyon jó, hogy eladjon dolgokat. Jön, és mindent átalakít. Megszépít, megkomponál, hazudik és mellébeszél. Tökéletes ember a feladatra. De vele is van két baj. Az egyik, hogy azt még ő is soknak érzi, hogy lenn a földön, színészekkel filmezzék le a sikeres holdra szállást. A másik, hogy nagyon szép. És az egyik űrhajósjelölt, Cole Davis (Channing Tatum) nemcsak az égi testek iránt érdeklődik.