Szeretem, megvédem! – e mottóval indult el a Magyar Honvédség toborzókampánya a területvédelmi tartalékos szolgálatra. Ez a szolgálati forma összeegyeztethető a civil élettel, munka és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos. A jelentkezők a katonai felkészítések során elméleti és gyakorlati tudásra is szert tesznek. A toborzásban vármegyénk mindig az élvonalban szerepel, az MH. Vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezrednél is sokan teljesítenek tartalékos szolgálatot.