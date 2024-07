Eltűnt három ember a Tiszában Tokajnál – számolt be a hírről az MTI. Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség sajtóreferense az MTI-nek azt mondta, az eltűntek keresésében a rendőrök mellett a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai és a társszervek is részt vesznek. A helyszínre érkeztek a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület tagjai is. Tasnádi Péter, az egyesület szóvivője lapunknak elmondta, egyelőre nincs sok információjuk arról, hogyan került a három ember a vízbe. – Annyit tudunk, hogy a stégről mentek a folyóba, de hogy miért, az egyelőre nem ismert. Több egység is a keresésükre indult, szonárokkal és búvárok bevonásával igyekeznek a nyomukra bukkanni a kutatócsapatok – tudtuk meg Tasnádi Pétertől, aki hozzátette: az érintett szakaszon erős a Tisza sodrása, ráadásul már a part közelében is 6–8 méter mély a folyó. – A terepviszonyok és az eset óta eltelt idő miatt feltehetőleg sajnos csak holtesteket találnak majd a búvárok – tette hozzá.