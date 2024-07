A 92 éves Raymond George Alfred Cooney egyszerre színész, vígjátékíró, forgatókönyvíró, a Brit Birodalom Rendje tisztje. Bohózata, az 1990-es keltezésű A miniszter félrelép (eredeti címén Out of Order) Ungvári Tamás fordításában vált ismertté. A darab elnyerte a Laurence Olivierrõl elnevezett legjobb vígjátéknak járó díjat Angliában. Jim Adler, Kern András és Koltai Róbert írta azt a filmvígjátékot, amely az 1990 utáni magyar filmgyártás legnézettebb alkotása: a mozikban összesen 662 963-an látták. Ray Cooney nagysikerű bohózatát augusztus 1-én és 2-án egyaránt este fél kilenctől mutatja be a Mandala Dalszínház a Sóstói Múzeumfaluban.

Újak a díszletek

– Tizenhat éve adtuk elő a fergeteges vígjátékot, az akkori szereplőgárdából hárman maradtunk: Kovács Attila, Bacskai Zsolt és jómagam – említette Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője, a darab egyik szereplője (Richard Willey, a miniszter), rendezője. – Ezen a nyáron már a kisvárdai közönséget is szórakoztattuk, most pedig kétszer is színre visszük. Újak a díszletek, a jelmezek, átalakult a szereplőgárda. A fordulatok, a gegek garantáltan megmozgatják a rekeszizmokat.

A sztori dióhéjban: Richard Willey miniszter a parlament éjszakai ülése helyett izgalmasabb programot talál magának: az ellenzéki frakcióvezető titkárnőjével, Jane Worthingtonnal kíván kettesben „ülésezni” a londoni Westminster Hotel 648-as lakosztályában. Azonban a romantikus kaland a tervezettnél izgalmasabbra sikerül. Először is alkalmi szerelmi fészkükben találnak egy hullát. A „gyilkos” feltételezhetően a lakosztály megbízhatatlanul működő ablaka. A roppant kellemetlen szituáció megoldásához Richard parlamenti titkárát, George Pidgent hívja segítségül. A kutyaszorítóba került hármasnak nincs könnyű dolga, hiszen a szálloda igazgatója és főpincére mindig a legrosszabb pillanatban kopogtat a 648-asba. A helyzet csak fokozódik, amikor megjelenik Jane féltékeny férje, Richard felesége és George édesanyjának ápolónője.