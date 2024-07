Ki kell venni

– A gyanús anyajegyeket érdemes szakemberrel megnézetni – javasolta dr. Együtt Mihály. – Feltétlenül ki kell venni azokat, amelyek elkezdenek hirtelen növekedni, vagy a színüket változtatni, akár halványodnak, akár sötétednek, és azokat is, amelyek vérezni, viszketni kezdenek. A látszólag ártatlannak tűnő bőrelváltozásokat is praktikus levetetni, amelyek irritációnak kitett helyen vannak: borotválkozás területén, vagy ha a fésülködést zavarja, vagy a melltartó pántja irritálja az adott elváltozást, akkor okvetlenül műtétre van szükség, mielőtt ez rosszindulatúvá válik. Ezért fontos ezeket időben kivenni – hívta fel a figyelmet a plasztikai sebész. Természetesen minden műtét metszéssel kezdődik és heggel végződik, csak az nem mindegy, hogy ez a sebhely a beavatkozás után mennyire látható, főleg arcon nem kívánatos a nyoma, vagy esetleg zavarja-e az adott testrész funkcióját. – Amikor egy ruhadarab takarja ezeket a hegeket, esetlegesen nyomokat, az annyira nem feltétlenül feszélyezi az embert, de ha arcon történik a kimetszés, ekkor mindenképpen érdemes egy plasztikai sebésszel konzultálni azért, hogy ne maradjon olyan nyoma annak az anyajegylevételnek. A plasztikai sebészeti tanulmányaink során megtanultuk, hogy hogyan kell vezetni a különböző metszéseket, hogy utána a legkevésbé látható hegeket kapjuk – mondta a plasztikai sebész, és megjegyezte: nagyon elterjedt és divatos manapság a lézersebészet, ami hővel dolgozik. Egy égett seb mindig csúnyábban gyógyul, mint egy metszett seb, kimetszéseket lézerrel nem végez, hiába van lézerszakvizsgája is. Szerinte a lézernek is megvan a maga helye, de ez nem feltétlenül a bőrsebészet.