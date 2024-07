Hetek óta tart a kánikula, és az előrejelzések szerint a meleg még pár napig biztosan velünk marad. Akár a strandon, napozással töltjük az időt, akár szabadtéri munkát végzünk, a nagy meleg mellett az UV-sugárzás kellemetlen hatásaival is számolnunk kell. A HungaroMet a következő napokra is a 7-es, sok esetben 8-as erősségű, extrém UV-sugárzást jósol, ami azt jelenti, hogy az érzékenyebb bőrűek akár néhány perc alatt leéghetnek a napon. A kánikula és az erős UV-sugárzás veszélyeiről és az ezek elleni védekezésről beszélgettünk dr. Beleznay Gyöngyike bőrgyógyásszal.

Nem elég a naptej

A szakember szerint az elmúlt napokban tapasztalt kánikula idején – különösen ha felhőtlen az égbolt – mindössze néhány perc alatt leéghet egy normál bőrű ember, és nem igazán van olyan napszak, amikor biztonságosan tartózkodhatunk a napon fényvédelem nélkül.

– A fényvédelembe nem csupán a krémek, és egyéb készítmények használata tartozik bele, hanem a kalap és a lenge, minél kevesebb testfelületet szabadon hagyó öltözet viselése is. Persze használnunk kell a fényvédő készítményeket, lehetőleg minél magasabb faktorszámmal. Ez utóbbi azt mutatja meg, hogy a termék hányszorosára növeli a biztonságosan a napon tölthető idő. Egy 50 faktoros krém tehát ötvenszeresre növeli a biztonságos kint tartózkodás idejét, de azt ne felejtsük el, hogy extrém UV-sugárzás esetén ez az idő sem lesz több másfél óránál. A krémet megfelelő vastagságban kell felkenni a kívánt hatás érdekében, és napközben többször is ismételni kell a felvitelét – hívta fel a figyelmet a bőrgyógyász, majd arra is rávilágított: az izzadtság és a víz lemossa a fényvédő krémeket, ezért a strandon még nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő védelemre.

Öltsük magunkra a „páncélt”

– A piacon többféle termék is elérhető. Vannak fizikai és kémiai fényvédők is. Az előbbiek nem hatolnak be a bőrbe, hanem a felszínen, egyfajta védőpajzsként fejtik ki hatásukat. Ezeket leginkább gyermekeknél, illetve beteg bőrön javasolt használni. Kicsit kellemetlenebb a használatuk, mivel nehezebb őket bemasszírozni a bőrbe, továbbá fehér színű réteget képeznek. Az egészséges bőrön és három évnél idősebb gyermekeknél viszont bátran használjuk a kémiai fényvédőket. Ezeket kényelmesebb alkalmazni, a hatóanyagok a bőrbe beszívódva semlegesítik a napsugárzást. Azt viszont mindenképp tartsuk szem előtt, hogy míg a fizikai termékek szinte azonnal hatnak, mintha egy páncélt öltenénk magunkra, ám a kémiaiak a beszívódás miatt csak 20–30 perccel később fejtik ki hatásukat – tette hozzá dr. Beleznay Gyöngyike.