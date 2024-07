A Tliltocatl albopilosus természetes előfordulási helye Közép-Amerikában van, Hondurastól Costa Ricáig. Talajszinten élő, ásó életmódot folytató faj. Testét hosszú, jellegzetesen hullámos szőr borítja, amely a fajnak egyedi kinézetet biztosít.

Kifejlett példányok, a madárpók szülők.

Fotó: facebook/Szilágyi Róbert

Nem kell aggódni, mert a fajt szelíd természete miatt gyakran tartják háziállatként és tenyésztik is. Általában rendkívül nyugodt, azonban ha veszély fenyegeti hátsó lábaival utótestéről szőröket dörzsöl le, amelyek ha a pókot fenyegető ragadozó szemébe kerülnek meg is vakíthatják azt, valamint a bőrt is irritálhatják. Állatkereskedésekben kapható tücskökkel, csótányokkal lehet etetni.