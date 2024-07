Hogy a nyári szünet ne a korgó gyomorról szóljon, a szülők már a vakáció kezdete előtt megigényelhették az ingyenes ebédet az önkormányzatoknál. Így a nehéz körülmények között élő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek sem kell lemondaniuk a napi egyszeri meleg étkezésről a szünidő negyvenhárom munkanapján.

Saját zöldség és gyümölcs

– Paszab halmozottan hátrányos település, így az idén is elég sokan megigényelték a nyári gyermekétkeztetést. Az összes, azaz hetvenöt óvodás kap ebédet, és a százharminc iskolás közül is több mint százan élnek a lehetőséggel – mondta el érdeklődésünkre Tajthy Péter polgármester. Hozzátette: az önkormányzat nem szállít ki, hanem minden hétköznap 11 órakor kezdődik az ebédosztás, a szülők és a gyerekek ételhordókban viszik haza az meleg ételt, ami rendszerint három fogás, leves, második és desszert gyanánt valamilyen szezonális gyümölcs.

– Helyben, az óvoda konyhájában főzünk a gyerekeknek, de van vendégétkeztetés is, többek között az idősek is innen kapják az ellátást, amit a gondozók visznek ki nekik. A településnek nagy kertészete van, amit a közfoglalkoztatottak gondoznak, így a zöldségek nagy részét, legalább a hetven százalékát magunk termeljük meg. Csak azt vásároljuk meg, amit muszáj és amit mi nem tudunk előállítani – magyarázta Tajthy Péter. A község polgármestere megjegyezte: a gyümölcs, amit a gyerekek az ebéd mellé kapnak, szintén a saját kertjükből való.

– Nagy almásunk van, így az elkövetkező hetekben biztosan azt teszünk majd a menüjük mellé. Finomabb és egészségesebb, mint a cukros desszertek, és a gyerekek is szeretik.

Kiszállítják a gyerekeknek

Nyíregyházán 370 – tizen­nyolc év alatti – gyermek lakhat jól a támogatásnak köszönhetően a hét öt napján június 24-e és augusztus 30-a között. Az önkormányzat a nyári szünet alatt házhozszállítással biztosítja az ebédet az arra jogosultak számára. Hétköznap 10 és 14 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a gyerekek – tájékoztatta lapunkat Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és köznevelési osztály vezetője.