Összművészeti alkotás készül

Tartogat még egy különlegességet a hét.

– A kézművesek és a táborlakók együtt készítenek el egy képet. Ez egy két és fél méteres összművészeti alkotás lesz, egy életfa, amihez a fafaragók csipkézik a keretet, lesznek rajta kovácsoltvas virágok, a fát gyékényből fonják, a levelei bőrből készülnek, a virágok gyöngyből és nemezből, a talajt szövik. Az alkotást szombaton mutatjuk be, a tábor után pedig méltó helyet keresünk neki – paskolta meg az akkor még üres vásznat Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária.

Tordai János nélkül elképzelhetetlen a Téka, a fafaragó a kezdetektől előbb látogatóként, majd foglalkozásvezetőként vett részt a tábor életében. Ebben az évben viszont előadóként is bemutatkozott a tematikus napon.

– Itt mindig sokan vannak – mutatott az elmélyülten dolgozó gyerekekre és felnőttekre. – A fa simulékony anyag, amiből bármit meg lehet csinálni, akár vaskarikát is – tette hozzá jelentőségteljesen a mester, akinek nyomdokaiba lépett fia, Zoltán is.

– Szivacsként szívta magába a mesterséget, igaz, neki könnyebb dolga volt, mert az év 365 napján ezt látta tőlem, ebben nőtt fel. Csodálatos fafaragó lett, nagyon büszke vagyok rá, és örülök, hogy továbbviszi a munkámat.

Hazajönnek táborozni

Szőke Ottilia és családja Németországból jön haza a Téka tábor miatt.

– Tizenkét éve költöztünk el, de minden év júliusában itt vagyunk a barátainkkal, családtagjainkkal. A gyermekeink már Németországban születettek, és fontos, hogy a magyar kultúrát, néphagyományokat is ugyanúgy megismerjék, megszeressék, a Tékában pedig minden adott ehhez. Erdélyben, egy kis faluban nőttem fel tévé és telefon nélkül, és szeretném, ha ők is tudnák, hogy van élet a digitális világon kívül, méghozzá sokkal vagányabb és értékesebb. Jó látni, hogy élvezik a kézműveskedést, órákra leköti őket.

A tábor szíve napközben a népi játszótér, ahol a kicsik hagyományos játékokkal, erőpróbákkal múlathatják az időt. Míg Horváth Eszter gyermekei a csigaversennyel voltak elfoglalva, volt időnk beszélgetni egy kicsit.

– Budapesten élünk, 2015-től minden évben eljövünk ide táborozni, nekünk a Téka jelenti a belföldi nyaralást. A nagyszülők művészek, régóta rendszeresen visszatérnek Harangodra. A gyerekek is szeretnek kézműveskedni, a nagyobbik már konkrét tervvel érkezik, tudja, mit fog készíteni a bőrösnél, a fazekasnál, a kovácsnál, a kicsi pedig egész ügyesen nemezel.