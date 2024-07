A kisgyermekek idegrendszerének fejlődése egy rendkívül összetett és érzékeny folyamat, melynek különféle aspektusairól rendszeresen olvashatnak lapunkban és hírportálunkon. Sajnos egyre több az olyan szülő, aki a kicsi gyermekének is okostelefont, tabletet vagy más eszközt ad a kezébe, hogy ezzel kösse le a figyelmét. Nem véletlen, hogy a szakemberek digitális gyermekmegőrzőként is hívják ezen eszközöket. Ezek használata kezdetben könnyebbség lehet a szülőnek, később viszont súlyos következményei is lehetnek. A mozgásfejlődés hiányosságai, tanulási nehézségek és a figyelemzavar is egyre többször a digitális eszközök miatt alakul ki, de szerencsére van megoldás.

Hogyan működik a neurofeedback?

Egy térségünkben még kevésbé ismert eljárás, a neurofeedback terápia több probléma és pszichés megbetegedés esetében is sikeresen alkalmazható. Amennyiben ezek fennállnak, az emberi agy hullámai a szokásostól eltérő mintázatot mutatnak. A szakemberek a fejen elhelyezett szenzorok és ez készülék segítségével követik nyomon az EEG-jeleket, és amennyiben eltérést tapasztalnak, különféle beállításokkal érik el az agy harmonikus működését. Az eljárásról és az okoseszközök okozta problémákról beszélgettünk Szigligeti Éva neurofeedback-terapeutával.

– A neurofeedback megtanítja az agyat a normál működésre, az összpontosításra. Az eljárás gyermekek és felnőttek esetében is alkalmazható. Az elektródák elhelyezése után egy filmet vetítünk az alanynak, melyet fél órán át kell nézniük. A hullámokat folyamatosan nyomon követjük, és amennyiben eltérést tapasztalunk, esetleg a gyerek mozogni kezd, a kép pixelessé válik, csökken a mérete, esetleg hangokat ad ki a gép. Ezek a visszajelzések arra motiválják az agyat, hogy megelőzze a kép hibáit, kiküszöbölje e jelenségeket. Az agy megtanulja, hogyan lehet úgy összpontosítani, hogy eltűnjenek a rossz beidegződések – ismertette a terápia menetét a szakember, akitől azt is megtudtuk, mely esetekben alkalmazható hatékonyan a neurofeedback.



Számos területen hatékony

– A figyelemzavar, hiperaktivitás, ADHD, szorongásos zavarok, tanulási nehézségek és az autisztikus tünetek esetében is hatékony a terápia. A demens vagy sztrókon átesett felnőtteknél is szép eredményeket lehet elérni, ám sokan még csak nem is hallottak a módszerről. Sajnos egyre több gyermeket hoznak hozzánk a digitális eszközök okozta problémák miatt. Tapasztalatból tudom, hogy a 6–7 évesek olyannyira képesek belemerülni a különféle digitális tartalmakba, hogy szinte tudomást sem vesznek a körülöttük lévő világról. Az ilyen esetek miatt hívja egyre több szakember digitális autizmusnak a jelenséget. Azonban az említettnél fiatalabb, 2–3 éves gyerekek is túl sokat kütyüznek, holott az ajánlások szerint nekik egyáltalán nem lenne szabad. A fejlődő idegrendszert valóságos sokként éri a rengeteg inger. Mindez később könnyedén vezethet figyelemzavarhoz és tanulási nehézségekhez. Járnak hozzánk olyan gyerekek, akik éppen „leszoktatás” alatt állnak, mivel korábban szinte egész nap az okoseszközökön nézték a különféle tartalmakat.