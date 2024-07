A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja a 26. naptári héten a mérsékelt koncentrációtartományban emelkedést mutat – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentésében. A tendenciát tekintve az ország legtöbb pontján, így Nyíregyházán is emelkedés figyelhető meg. Ez pedig azt is jelenti, hogy a covidos betegek száma is nőni fog; a minták 10-12 nappal előre jelzik a várható tendenciát.