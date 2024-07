Tíz emberből hét biztosan félretesz nyaralásra, mondván, az egész éves munkát megérdemelten váltja egy-két hét pihenőre, így a nyár derekán gyorsan kopnak a szabadságok, s útra kelnek a családok.

Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás, igaz ez a nyári pihenésre is, mert bár a nyaralási szokásokban érzékelhetőek trendek, de hogy ki hová szeret utazni, mindenki maga dönti el. Sok minden befolyásolja az úti tervet: egyéni élethelyzet, pénztárcánk s nem utolsósorban a kalandvágy.



Nyaralás – a top 10 repülős utakban Isztambul előkelő helyen áll, mondja Szabó Attila

Fotó: Magánarchívum



Nyaralás: új helyek és más kultúrák

Szabó Attila fiatal kora ellenére sokfelé megfordult a világban, 42 országban járt már, egy kis túlzással Ázsia-szakértőnek is nevezhetnénk, hiszen annyi országban megfordult a kontinensen, emellett a turisztikailag frekventált arab térségeket is jól ismeri.

Izgalmas, saját szervezésű útjai során rengeteg tapasztalatot szerzett, s ma már nem csupán magának intézi a nyaralásokat, hanem tanácsadással segíti az utazni vágyókat. Így látja azt is, hová mennek a nyíregyháziak ebben a szezonban. Mint megtudtuk, szeretnek utazni a családok, és elég széles a paletta.

– Sok utas preferálja a debreceni indulást, ezért Ciprusra, Bulgáriába, Törökországba indulnak repülővel. Olyanok is vannak, akiknek Thaiföld, Mallorca, Egyiptom a favorit, de segítettünk a szervezésben Sanghajba, New Yorkba, Rómába indulóknak, egy fiatalember pedig szólóban járja be Clevelandet. Sokféle kérés van tehát, de jellemzően a gyerekes családok azt szeretik, ha a szállásuk 2-300 méterre van valahol egy tengerparttól, all-inclusive ellátással, mert onnantól kezdve szinte semmire nem kell költeniük. A mozgékonyabbak bevállalják a városnéző túrákat, és nemcsak autóval, hanem a helyi tömegközlekedéssel is hajlandóak utazni. Megjegyzem: egy-egy ország, város felfedezéséhez erre szükség is van. Jómagam sem hagyom ki a buszozást, a vonatozást, ha idegen országban járok, hiszen így nyerek bepillantást a helyiek életébe, mindennapjaiba. S ha egy picit beszélünk is valamilyen idegen nyelven, szóba elegyedhetünk a helyiekkel, az külön élmény. A nyelvtudás persze nem minden országban garancia a gördülékeny kommunikációra, az ázsiai országokban az egyszerű emberek nem biztos, hogy meg tudnak szólalni angolul, de nagyon segítőkészek, és ma már az internet is mankót jelent a tájékozódásban – osztotta meg tapasztalatait a nyíregyházi Want2Fly társtulajdonosa.

Hozzátette, vannak, akik mindig ugyanoda mennek vissza, a bevált helyekben bíznak meg, míg mások nyitottak a kalandozásra, az újra. Őt mindig is vonzották az új helyek, emberek, a különböző kultúrák és a gasztronómia megismerése. Elárulta azt is, az idei családi nyaralást Ciprusra tervezik, de a párjával októberben Budapestről Szöulba repülnek, onnan Oszakába, Kiotóba, visszafelé egy napot Pekingben töltenek majd el. Mint mondta, mozgalmas körutat tesznek meg, s remélik, hogy az élményeken túl újabb tapasztalatokat is szereznek a munkájukhoz, bár igyekeznek ilyenkor a munkát maguk mögött hagyni.