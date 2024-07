Elkezdődött a nyári szünet, és biztosra vehető, hogy sok szülőnek nem elég megoldania gyermeke felügyeletét, de tartalmas programot is kell számára biztosítania. Mai podcastvendégünk dr. Baracsi Katalin internetjogász, akinek a segítségével számos jótanáccsal szolgálunk: mire érdemes odafigyelni az internetezés kapcsán, mennyire engedjük nyáron a különböző eszközök használatát? Ezenkívül beszélgetünk arról is, mit tegyünk, hogy gyermekeink biztonságban érezhessék magukat az online térben is.

dr. Baracsi Katalin internetjogász