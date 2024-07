A Volánbusz nyári menetrendje számos olyan újdonságot kínál Nyíregyházán, amely segíti a programok, helyszínek megközelítését. A nyári időszakban, szeptember 1-jéig a 8-as és 55-ös járatok sűrűbben közlekednek, illetve hétvégén 8E jelzéssel gyorsjáratok is indulnak. Új, 70-es jelzésű autóbusz indult szabad- és munkaszüneti napokon a Sóstói úti kórháztól a Sóstói Múzeumfalu és a Szódaház utca érintésével, megkönnyítve ezzel a Sóstógyógyfürdő területén található turisztikai célpontok elérését. Módosult az éjszakai járatok menetrendje, illetve a 900-as járatok a Szódaház utca érintésével közlekednek, ezzel autóbuszos kiszolgálást kaptak a területen található szórakozóhelyek. A 7, 11, 18, 19 és 24 jelzésű járatokon a beérkezett utasészrevételek alapján kisebb menetrend-módosítások léptek életbe, a 11Y jelzésű járatok pedig a nyári tanszünetben nem közlekednek. Július 1-jétől munkanapokon új, 71 jelzésű autóbusz indult Sóstóhegy belső területének jobb megközelítése érdekében a Sóstói úti kórháztól Sóstóhegy, Jázmin utca és a Fácán utca érintésével. A járatok a Sóstói Múzeumfalut és a Szódaház utcát is érintik, így a turisztikai szolgáltatók munkanapokon is elérhetők. Valamennyi 71-es járat a Gyerebusz rendszer részeként, igény szerinti járatként közlekedik, azaz csak akkor indulnak el, ha arra igénybejelentés érkezik – áll a társaság lapunkhoz eljuttatott közleményében.