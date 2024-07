A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatársai és bevont szakemberei, önkéntesei a nyári időszakban is komplex módon támogatják a kapcsolódást igénylő nappalis és levelező egyetemistákat – egyre több szolgáltatással.

– Igyekszünk az utóbbi évek tudatos értékteremtő és közösségépítő munkájára építve aktívan tenni a hallgatóink jóllétéért, lelki erőforrásaik stabil mobilizálásáért. Ennek eredményeként jelentősen hozzájárultunk ahhoz, hogy egyetemistáink jól érezzék magukat a campuson, és csökkenő tendenciát mutat a hallgatói lemorzsolódás – fejtegette Körei László központvezető.

– A nyári időszakban több tucat hallgatót is tudtunk segíteni pályaorientációs és karriertanácsadásokkal. Tucatnyi hallgatónknak diákmunkában és egyéb munkavállalási formák elérésében tudtunk segíteni az egyre bővülő vállalati, civil és egyéb szervezeti kapcsolataink bevonásával. A legnépszerűbbek az egyéni mentálhigiénés konzultációk.

Ezeket Körei László tartja, és a vizsgaidőszak kezdetétől mostanáig összesen 36 alkalommal vettek igénybe.

– Áprilistól központunk Családbarát Szolgáltatóhely védjeggyel, tanúsítvánnyal is rendelkezik és szolgáltat. Keddenként nyári ügyeletet is tartunk júliusban a plusz érdeklődőknek, így elérhetőségeink személyes vagy online formáin tudjuk augusztus 5-ig, az egyetem nyári épületbezárásáig fogadni és segíteni a hallgatókat. Utána kicsit mi is igyekszünk pihenni, hogy augusztus 21-től feltöltődve térhessünk vissza egyetemi közösségünk színvonalas szolgálatáért.