A Megyei Jogú Városok Szövetsége, melynek tagja Nyíregyháza is, 76 millió forintot gyűjtött a kárpátaljai magyarlakta települések oktatási intézményeinek támogatására. Az összegyűjtött pénzadományból az Ökumenikus Segélyszervezet a beregszászi és ungvári járások óvodái és általános iskolái számára szerez be okostáblákat, laptopokat, valamint a háború miatt gyakorta bekövetkező áramszünetek kivédésére áramfejlesztő generátorokat. Emellett a segélyprogram támogatja a digitális felzárkóztatásban részt vevő tanárok módszertani képzését. A nagyszabású segélyprogram részleteit Budapesten ismertették, Nyíregyházát Jászai Menyhért alpolgármester képviselte.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón felidézte: közel tízéves a szövetség és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése, a szövetség által gyűjtött adományt a segélyszervezet segít eljuttatni a rászorulóknak.

Hozzátette: a megyei jogú városok most 76 millió forintot adományoztak a költségvetésükből a kárpátaljai magyarlakta települések oktatási intézményeinek támogatására, hogy a kárpátaljai gyerekek a lehető legjobb oktatásban részesülhessenek. Jelezte: ismét az Ökumenikus Segélyszervezete kérték fel, hogy szervezze meg az adomány eljuttatását az érintettekhez.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta: nyugtalanító a helyzet Kárpátalján, az emberek nem látnak kiutat, így ebben a helyzetben feltétlenül szükséges a szolidaritás.

Közölte: intenzív egyeztetést kezdtek a járási vezetőkkel, magyar pedagógusokkal, hogy a kezdeményezők elgondolásait figyelembe véve kidolgozzák az adomány eljuttatásának legjobb módját.

Hozzátette: a projekt egyik súlypontja az áramfejlesztők eljuttatása lesz az iskolákhoz, ugyanis Ukrajnában ismét egyre gyakoribbak az áramkimaradások, márpedig az iskolai oktatás alapfeltétele az áram. Emellett az oktatáshoz szükséges eszközöket szereznek be a pénzből, így mások mellett digitális eszközöket is, valamint az iskolák napi működésének fenntartásához szükséges eszközöket vásárolnak.