Az idén is izgalmas, érdekes programokkal várják a 62. Közgazdász-vándorgyűlés résztvevőit: a konferencia plenáris ülésére meghívást kapott Matolcsy György jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is. A hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáját szeptember 5–6-a között rendezik meg a Nyíregyházi Egyetemen, s az eseményre mintegy 700 Kárpát-medencei magyar közgazdászt vár a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) – tudatta a novekedes.hu gazdasági portál.

Mint írták, a rendezvény öt év után tér vissza a vármegyeszékhelyre, és az már biztos, hogy neves előadókban és gazdag szakmai programban az idén sem lesz hiány: a helyszínen két plenáris és 16 szekcióülés mintegy száz előadója várja majd a résztvevőket.

Az idei konferencia központi témáját a versenyképesség kérdései adják majd. Ezen kívül lesz még Bankvezérek kerekasztala, makrogazdasági elemzői fórum, továbbá új elemként megrendezik az

MKT-elnökök kerekasztalát. Ennek keretében a négy magyar közgazdász társaság elnökei beszélik át a négy nemzetrész – Erdély, a Felvidék és a Vajdaság és Magyarország – gazdaságpolitikai kihívásait – olvasható a közleményben.

Súlyosbodik a munkaerőhiány

A szekciók előadói között az idén is ott lesznek a pénz- és tőkepiacon meghatározó vállalatok, bankok, pénzintézetek, a hazai üzleti élet első számú vezetői, neves gazdaságkutatók, elemzők, a Magyar Nemzeti Bank és a különböző minisztériumok felső vezetői egyaránt. A rendezvény programjából az is kiderült, az egyik kulcsfontosságú téma lesz a térségünkben is egyre nagyobb méreteket öltő munkaerőhiány. E témakört járja majd körül előadásában Lakatos Judit, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadója, míg Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője a vármegyei munkaerőpiaci helyzetet ismerteti a jelenlévőkkel.