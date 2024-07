Biztonság mindenekfelett

– Beállíthatjuk azt is, hogy például a gyermekünk idegennel nem játszhat egy multiplayeres játékban, csak a barátait engedheti be ebbe a csatornába. Lehet életkornak megfelelő korlátot is alkalmazni, hogy csak olyan játékokkal találkozzanak, ami nekik való, és az okostelefonra is lehet képernyőidő korlátot beállítani. Nem állítom, hogy az első körben osztatlan sikert fog aratni a gyerekek és a fiatalok körében. Lehet, hogy lesznek viták, meg nem értések, de muszáj lenne egy egészséges, és ellenőrizhető használatot kialakítani. Ráadásul a játékokban is felbukkanhatnak adathalászok vagy olyan felnőttek, akik, mondjuk, képet vagy más személyes adatot, információt szeretnének tőlük. Erre is fel kell hívni a figyelmüket. A biztonság a varázsszó életkortól függetlenül mindenki számára – nyomatékosította a szakember, és kifejtette: a nyári időszak arra is több időt ad, hogy rátekintsünk a saját és a gyermekünk digitális szokásaira. Elmondta, hogy ha eddig egy család mindennapjainak nem volt része a digitális szerződés, akkor most köthetnek egyet. Mindenki összeállíthatja a saját listáját, hogy számára mi fontos az internetezésben, mire van szüksége, mit szeretne használni, milyen tartalmakat és mennyi ideig fogyasztani.

Családi szerződés

– Ezután meg kell beszélni, hogy mi az, ami megvalósítható, mi az, amin módosítani kell. Ezek lesznek a szerződésnek a pontjai, és ha a felek, azaz a családtagok megállapodtak abban, hogy mi az, ami elfogadható, akkor az aláírásukkal hitelesíthetik ezt a szerződést. Érdemes ezt nem egy pici A4-es papírra, hanem valami jó nagy lapra felvezetni, és a lakás egy jól látható pontján elhelyezni. Ezzel mindannyian emlékezhetünk arra, hogy mire mondtunk igent, milyen szabályokat kell betartani. Így a szülő-gyerek egyenrangú félként alkotja meg ezeket a szabályokat, és nem arról van szó, hogy én felnőttként szeretném megmondani a gyereknek, hogy mi az, ami szerintem jó. Meg is ismerhetjük egymás szokásait, akár kipróbálhatunk új dolgokat is – részletezte dr. Baracsi Katalin, és felhívta arra is a figyelmet, hogy nyáron sok tini már elvan egyedül otthon, több időt tölt kütyüzéssel, így több olyan inger vagy akár bántalmazás is érheti az online térben, ami negatívan hat rájuk. Azt javasolja, hogy a szülők nagyon figyeljenek a gyerekekre, építsék be a mindennapi beszélgetésükbe azt is, hogyha valami furcsát észlelnek a gyereken. Ha a fiatal nagyon megváltozik, akkor bizony ez nemcsak a kamaszkor velejárója lehet, hanem az online térben történhet vele valami.