Az elmúlt évek energiaár-emelkedései és az elmúlt hetek kánikulája is rámutatott, mennyire fontos lenne az otthonok energetikai korszerűsítése. Egy megfelelően szigetelt ház ugyanis sokkal hosszabb ideig képes biztosítani a kellemes hőmérsékletet, akár légkondicionáló nélkül is. És ha már korszerűsítés, egyre nagyobb figyelmet kapnak az okosotthonok, hiszen különféle intelligens megoldásokkal még energia-hatékonyabbá tehetők a családi házak. E lehetőségekről beszélgettünk Socker Bencével, a „házokosító” megoldásokat is kínáló Evotronics Kft. szakértőjével.

Az okosotthon vezérlésébe számos alrendszert bevonhatunk

Fotó: D. Hajdú András

Mitől okos az okosotthon?

A szakember elárulta, manapság rengeteg eszközt illetnek az „okos” jelzővel, lehet az villanykörte, vagy akár egy redőny.

– Úgy vélem, egy ház akkor lesz valóban okos, ha egy integrált rendszerben gondolkodunk, s a különféle egységek és alegységek kommunikálnak egymással, s az egyes folyamatok más folyamatokat is elindítanak. Hogy mit jelent ez? Egy lakás hűtőrendszerét kombinálhatjuk az árnyékolással, esetleg az elektromosan vezérelt nyílászárókat. Amikor bekapcsoljuk a légkondit, a vezérlés automatikusan bezárja az ablakokat, és lehúzza az árnyékolórolókat is. Így nem az utcát hűtjük majd, és az árnyékos lakás gyorsabban hűl le, energiát és pénzt spórolva ezzel a tulajdonosnak. Az otthonokosító megoldások között vannak vezetékes és vezeték nélküli rendszerek is, mi az utóbbival foglalkozunk. Az utóbbiak kevésbé megbízhatóak, és inkább akkor előnyösek, ha valaki egy kisebb lakást szeretne automatizálni, és nem szeretne nagy felfordulást a vezetékezés miatt. A vezetékes megoldások sokkal stabilabbak, nem véletlen, hogy a nagy cégeknél, ipari épületeknél is inkább ezeket választják a megrendelők – engedett betekintést az intelligens otthonok világába Stocker Bence, majd azt is elárulta, a házak mely elemeit érdemes automatizálni.

Spórolhatunk az intelligens házzal

– A leggyakrabban a világítást, az árnyékolókat, a hűtő-fűtő rendszert, a nyílászárókat és a kapukat automatizálják a tulajdonosok. Ezek talán a legfontosabbak, de ha van rá költségkeret, akkor igazából a határ a csillagos ég. Okosíthatjuk a ház médiarendszerét, a kerti öntözőket, ahogy a biztonsági kamerákat is bevonhatjuk a központi vezérlésbe. A kánikulában, de akár a fűtési szezonban is hasznos lehet, ha a ház rendelkezik napelemmel, és ezt is bevonjuk az okosrendszerbe. Amennyiben egy szenzor figyeli a napelem termelését, akkor arra is lehet lehetőség, hogy napos időben – amikor a rendszer jelentős mennyiségű többletáramot termel – a klíma a beállított értéknél kicsit jobban hűtse le a házat, így az lassabban melegszik fel újra. Ugyanezt megtehetjük a fűtéssel is, így borúsabb időjárás esetén kevesebb energiát fogyaszt majd az otthonunk. Szintén jót tesz a spórolásnak és a kellemes hőérzetnek, ha a rendszert úgy programozzuk, hogy a melegben ne rögtön a klímát kapcsolja be, hanem először az árnyékolókat húzza le. A légkondi már csak akkor aktiválódik, ha feltétlenül szükséges, így sokat spórolhatunk – ez sem elhanyagolható szempont a jelenlegi energiaárak mellett – hívta fel a figyelmet a szakértő, majd az otthoni okos megoldások kiépítésének költségeiről is beszélt.