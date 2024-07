Véget ért az elmúlt vasárnap Rakamazon a III. Hegyalja Harcsafogó Kupa, fellélegezhetnek a tiszai harcsák. A hatalmas hőség és az apadó Tisza nagy kihívást jelentett a horgászok számára.

A Kelet-Solar Kft. csapata először indult, s alig szorult le a dobogóról

Fotó: VASS ISTVÁN MIKLÓS

A Lebuj Catfish az egyik zsákmánnyal

A legnagyobb harcsát (150 cm) a Catfish Hunters Team fogta

Utazhatnak majd a Pó folyóhoz

Már a keddi sorsoláskor megjósolták a III. Hegyalja Harcsafogó Kupa versenyzői, hogy nehéz küzdelemre lesz kilátás. A megkérdezett versenyzők azon a véleményen voltak, hogy a nagy hőség és az apadó Tisza inkább a harcsáknak kedvez, s nem a horgászoknak.

Mindezt végül bizonyította az is, ami a vasárnapi eredményhirdetésen elhangzott: a közel negyven csapatból mindössze tizennyolc csapat fogott halat, s ez a tizennyolc csapat negyvennégy harcsán osztozott meg. A legtöbb mérhető halat a vármegyénkhez kötődő Mészi Catfish Hunters fogta, szám szerint tizennégy harcsát, így aztán nem lehet azon csodálkozni, hogy ez a csapat szerezte meg az első helyet, így elnyerte a fődíjat, az ötnapos horgászatot a Pó folyónál. Egyébként a második nap legnagyobb halát is ez a csapat fogta, a dicsőség dr. Mészáros Dávidnak jutott, a kifogott harcsa hosszúsága 105 centiméter volt. A idei harcsafogó kupa legnagyobb hala már az első nap horogra akadt, 150 centimétert mutatott a megmérésekor, az ezért járó különdíjat Vass Sándor (Catfish Hunters Team) vehette át.

Próféták a saját hazájukban

Az eredményhirdetéskor számos különdíj is gazdára talált. Tárgyjutalmat vehetett át a fotópályázat győztese, a legfiatalabb résztvevő, valamint több női résztvevőt is jutalmaztak a szervezők. Külön díjazták a naponta megfogott legnagyobb halat is. Szekeres Tamás (Kelet-Solar Kft.) aktív módszerrel fogta a legnagyobb halat, míg Vass Sándor (Catfish Hunters Team) a statikus módszerrel akasztotta meg a legnagyobb harcsát.

Megdőlt most az a mondás, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, ugyanis az első négy helyezett csapat szorosan kötődik vármegyénkhez, illetve Tokajhoz.

– Küzdelmes volt az idei harcsafogó kupa – összegezte a versenyt Vass István Miklós, a verseny egyik fő szervezője. – A szervezőtársammal, Szalai Gábor Lászlóval nem gondoltuk volna, hogy már most ilyen meleg lesz, ezért is hoztuk előre augusztus végéről július elejére az időpontot. Arra sem számíthattunk előre, hogy a júniusi áradást követően nagy mértékű apadással kell számolniuk a versenyzőknek. S a rengeteg szúnyogot akkor még meg sem említettem. Nem is bírta mindegyik csapat ezeket a körülményeket, csütörtökön egy, pénteken és szombaton három-három csapat fejezte be idő előtt a versenyzést.