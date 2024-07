A Bencs László-emlékérmes és Szentpétery Zsigmond-díjas Mandala Dalszínház szervezi a 33. Mandala Nyár rendezvényt. Hamarosan operettgála szerepel a műsorban: Borban az igazság, borban a vigasz a címmel a Rátonyi Róbert Színház lép fel a Sóstói Múzeumfaluban július 26-án, többek között fellép Oszvald Marika, Teremi Trixi és Kautzky Armand.

Természetesen felcsendülnek a legismertebb bordalok, hallhat a közönség sok operettslágert, s népszerű nótát, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Fényes Szabolcs, Jacobi Viktor és Zerkovitz Béla szerzeményeit. A gálaestet szimfonikus zenekar kíséri. A bordalok és operettslágerek kiegészülnek egy vidám mulatós magyar nóta blokkal, cigányzene kísérettel.

Augusztus 6-án, Hobo a Halj meg és nagy leszel! című műsorral érkezik, négy nappal később a Turay Ida Színház Vándor Évával és Mikó Istvánnal mutatja be az Örömszülők című darabot. Adorján Beáta: Loft című komédiája augusztus 17-én ígér remek időtöltést. Augusztus 21-én az Anna and the Barbies ad koncertet. Két gyerekműsor is van a programban: július 25-én Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar ad interaktív koncertet, augusztus 8-án a Micimackó kuckójával jelentkeznek.