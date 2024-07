Újabb projekttel tesz a környezetért a PET Kupa Egyesület. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az önkéntes folyómentős a már hagyományos folyótisztító akciókon túl nemzetközi projektekben is tesznek a környezetünkért. Ezúttal az egyesület Folyómentő Iskola Erasmus+ projektje keretében Szlovákiában, Boly településen jártak, ahol a helyi iskolásokkal együtt tisztították meg a Latorca folyó egy szakaszát. A gyerekek örökbe is fogadták a szakaszt, ezzel vállalva felelősséget a folyópart tisztaságáért – tájékoztatott közösségi oldalán az egyesület. Arra is felhívták a figyelmet, ősszel további iskolák követik a szlovák diákok példáját Szerbiában, Ukrajnában, Romániában és hazánkban is.