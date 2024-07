Az idei általános felvételi eljárásban is kiváló eredményt ért el a Nyíregyházi Egyetem. Közel háromezren jelölték meg első helyen az intézményt, így a tavalyi évhez képest idén is növelni tudta első helyes jelentkezései számát. 2023-hoz képes tíz százalékkal többen jelentkeztek első helyen a Nyíregyházi Egyetemre. Örömteli tendencia, hogy a pedagógusképzéseket több mint negyven százalékkal többen választották 2024-ben, mint egy évvel korábban.

A tavalyi évhez képest 10 %-kal többen jelölték első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, így 2662 fő jelentkezett, összesen pedig több mint nyolcezer-egyszázan választották az intézmény által meghirdetett képzéseket. Az első helyes jelentkezők 80 %-a állami ösztöndíjas, míg egyötödük önköltséges formát jelölt meg. Összességében elmondható, növekedés tapasztalható az előző évekhez képest a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választók esetében is. Legtöbben az óvodapedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a tanító, a gépészmérnöki, valamint a programtervező informatikus képzéseket választották - emelte ki a Nyíregyházi Egyetem.

A felvett 1954 elsős hallgató közül 1686-an állami ösztöndíjas formában kezdhetik meg a tanulmányaikat. Távoktatás formában idén is elindul az anglisztika alapképzési szak. Az intézmény immáron harmadik tanévét kezdő mátészalkai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központjában levelező tagozaton idén is indulnak képzések, így a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon valamint a gépészmérnöki alapképzési szakon is, míg a kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon kezdhetik tanulmányaikat az elsősök.

A Nyíregyházi Egyetem a régió meghatározó modellváltó felsőoktatási intézménye, széleskörű képzési kínálatával piacképes alternatívát és lehetőségeket kínál a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő középiskolások számára. Megszólította a munkavállalókat is, akik számára rövid ciklusú tanárképzési szakokat, másoddiplomás képzéseket, szakirányú továbbképzéseket indít. Az egyetem a képzések folyamatos fejlesztésével, illetve gyakorlatorientált szemléletével készíti fel a hallgatóit a munkaerőpiac elvárásaira. Az intézmény kiemelt célja, hogy Nyíregyháza város, illetve a vármegye vállalataival, szervezeteivel együttműködve helyben tartsa a végzett hallgatókat, segítse munkavállalásukat és hosszú távú céljaikat a megyében, illetve régióban. A Nyíregyházi Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a pilótaképzésekre, valamint a nemzetköziesítési folyamat erősítésére, így angol nyelvű képzéseit egyre többen választják Ázsiából, vagy Európa más államaiból érkező hallgatók. A tudatos építkezésnek és a minőségi oktatásnak köszönhetően az intézmény ma már megtalálható a nemzetközi oktatási térképen is - tájékoztatott az egyetem.