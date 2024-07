Fiatal korban

Nagyon sok problémát okoz a lógó alsó és felső szemhéj, ezeknek a műtéte viszonylag egyszerűen megoldható, de a plasztikai sebész elmondta, hogy a hajlamot nem tudják megszüntetni, nem tudják a bőr rugalmasságát visszaadni, tehát az egy tüneti beavatkozás. Az elálló fül nagyon sok pszichés problémát okoz már gyerekkortól is, hiszen emiatt vagy csúfolják, vagy depressziós lesz a gyerek. Sajnos NEAK támogatás ezen a műtéten sincs, csak magánplasztikai sebészeti úton tudják korrigálni, de van is rá igény, ilyenkor a szünidőben csináltatják meg a legtöbben. Ezt 18 éves kor alatt is elvégzik, természetesen csakis szülői beleegyezéssel, de amennyire csak lehet, kerülni kell a fiatalkori beavatkozásokat.

Harmonikus testalkat

Dr. Együtt Mihály azt is részletezte, hogy a korral a toka megnyúlik, bezsírosodik, zsírleszívással lehetőség van korrekcióra, vagy szükség esetén műtéttel tudják helyrehozni. A legnépszerűbb beavatkozás pedig a mell kisebbítés, nagyobbítás, felvarrás vagy felvarrás és nagyobbítás együtt. – Érdekes módon nagy a mellkisebbítő, mellredukciós műtétre való igény is, hiszen hátfájdalmat okoz, bevág a melltartópántja, súlyt kell cipelni. A nagyobbításnak is meg vannak a feltételei. Az egész testalkatot figyelembe kell venni, a magasságot, váll- és csípőszélességet, derékbőséget, adott esetben a meglévő mell alapjának a szélességét, hiszen ehhez igazítva kell az implantátumot úgy behelyezni. Vannak extrém kérések, amikor túl nagy implantátumot szeretne valaki, az nem feltétlenül egészséges. Úgy gondolom, hogy egy harmonikus testalkatot kell elérni – ajánlja a főorvos, és hozzátette: ez érvényes akkor is, amikor terhesség, szoptatás után meglazulnak a tartószövetek, és mellfelvarrással korrigálják, de ez is egy tüneti beavatkozás, mert a bőr, a szervezet rugalmasságát visszaadni nem tudják.