Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. Mai podcast vendégünkkel a részletekbe is elmerülünk, ami sok szervezet számára nyújthat segítséget. Lukács Rajmund, a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda nemzetközi koordinátora átfogó képet ad arról, milyen lehetőségek is biztosítottak a programban résztvevőknek, beszélgetünk az elmúlt évek tapasztalatairól, és számos hasznos tanácsot is kaphatnak azok, akik különböző támogatásokhoz szeretnének jutni.