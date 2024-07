A Kisvárdai Szakképzési Centrummal kötött együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara (DE GTK) az oklevelestechnikus-képzés tekintetében: azon diákok, akik a Kisvárdai SzC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban a 2022/23-as, vagy az azt követő tanévekben kezdik meg tanulmányaikat, és felvételt nyernek a GTK valamely közgazdász alapképzésére, 30 kreditet tudnak majd beszámoltatni – olvasható a Debreceni Egyetem honlapján.

Az egyetem és a szakképzési centrum képviselői aláírták az együttműködésről szóló dokumentumot

Fotó: DE / Forrás: Debreceni Egyetem

Motiváció és lehetőség

– Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Kisvárdai Szakképzési Centrummal is együttműködhetünk a jövőben. A megállapodás értelmében 30 kreditet tudnak majd elismertetni középiskolai tanulmányaikból azok a diákok, akik a Kisvárdai SzC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum pénzügyi-számviteli ügyintézői oklevelestechnikus-képzése után a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának valamely közgazdász alapképzésén folytatják tanulmányaikat. Erre a turizmus-vendéglátás, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, illetve a nemzetközi gazdálkodás szak esetében lesz lehetőségük. A technikum pénzügyi-számviteli ügyintéző képzése országosan elismert, ugyanakkor személyes tapasztalataink is vannak az ott végzettekkel kapcsolatban. Szép számban akadnak, akik nálunk tanulnak tovább, és elmondható róluk, hogy olyan erős szakmai alapokkal érkeznek, amelyre nagyon könnyű építeni – fogalmazott Fenyves Veronika, a DE GTK dékánja a kar és a Kisvárdai Szakképzési Centrum közötti együttműködési megállapodás aláírásakor. Macsi Gyula, a Kisvárdai SzC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum igazgatója kiemelte: intézményükben évtizedes hagyományra tekint vissza a pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés. - Kiváló motiváció ez a lehetőség a diákjainknak, hiszen amennyiben jól tanulnak, és felvételt nyernek a Gazdaságtudományi Karra, akkor ott kapnak egy kis könnyítést, kreditekkel ismerik el korábbi erőfeszítéseiket – részletezte az igazgató.

Fenyves Veronika és Bodnár Attila kézfogással is megerősítette az együttműködést

Fotó: DE / Forrás: Debreceni Egyetem

Jó döntés a kooperáció

A Kisvárdai Szakképzési Centrum kancellárja, Matus Attila szerint jó döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy kooperációba kezdenek a Debreceni Egyetemmel. Elmondta: 2019 után 2024-ben is a Petőfi nyerte el a Pénzügyminisztérium által is elismert, Magyarország legeredményesebb közgazdasági képzését folytató középiskolája címet – írja az unideb.hu. - A pénzügyi-számviteli ügyintézők Országos Szakmai Tanulmányi Versenyén (OSZTV) idén a Petőfi Sándor Technikum négy diákja is bekerült az országos döntőbe, ráadásul elhozták az első három helyet, ami egyedülálló a verseny történetében. De minden évben kiváló eredményeket produkálnak diákjaink, akiknek hála, országszerte jó híre van a nálunk folyó munkának – tette hozzá Macsi Gyula. Bodnár Attila Sándor, a Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta: nagyon büszke a kollégáira, akiknek hála diákjaik olyan képzésben vehetnek részt, mely megfelelő alapot biztosít számukra a későbbi tanulmányaik során is.