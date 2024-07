Javában tart a a Magyar Református Szeretetszolgálat „Radírozzuk ki a különbségeket!” jótékonysági akciója, melyben Kárpát-medence-szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdését támogatják.

A lemorzsolódás veszélye

–Több mint egy évtizede minden nyáron meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat, miután tapasztalataik szerint rengeteg kisdiák hátránnyal indul tanévkezdéskor, amiért szüleik nehéz helyzete miatt nem tudják beszerezni a szükséges tanszereket. Ez kihívások elé állítja őket a tanulásban, az iskolai feladataik elvégzésében és a beilleszkedésben is. A probléma még hangsúlyosabban jelenik meg a többgyermekes vagy egyszülős családokban, így ezek a diákok még inkább kitettek az iskolai lemorzsolódás veszélyének, amely későbbi életükre is kihat – hívja fel a figyelmet a karitatív szervezet.

Ebben a szükséghelyzetben hirdeti meg idén is tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat, melyhez bárki csatlakozhat tárgyi vagy pénzügyi felajánlással. Az alapítvány célja, hogy legalább 1358 nehéz helyzetben élő diákot segíthessen tárgyi adományokkal a tanévkezdést megelőző napokban. A támogatottak között mélyszegénységben élő gyermekek, nevelőszülőknél nevelkedő diákok, valamint a háború elől elmenekült és határon túli gyermekek is szerepelnek.

Tárgyi adományként augusztus 10-ig fogad új vagy használt, de jó állapotú iskolatáskákat és tolltartókat, valamint újonnan megvásárolt iskolaszereket – füzeteket, írószereket, körzőt, vonalzót, vízfestéket, temperát, ecsetet – az alapítvány országos irodáiban (Budapest, Debrecen, Ózd, Alsóörs, Szeged), továbbá augusztus második hétvégéjén több nagyvárosban is áruházi gyűjtést tartanak az MRSZ munkatársai és önkéntesei, melyek pontos helyszínei megtalálhatóak az alapítvány honlapján. A tanszergyűjtés pénzügyi felajánlással is támogatható egészen a nyári szünet végéig, a számlaszám a jobbadni.hu oldalán elérhető.