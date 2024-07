– Bármit tanítunk a gyermeknek, ha mögötte egy szenvedélyes, szeretetteljes pedagógus áll, a gyerek mindent elfogad. Egyik kedves tanáromtól tanultam meg, hogy ha én szeretettel viszem a szakmát a gyermek elé, akkor rajongással fog a népzene iránt érdeklődni. A digitális világ sajnos befolyásolja ezt is ma már, az ember érzelmi életét is beszűkíti. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy a népzenét elvigyük a gyerekeinkhez. Hiszen régen a falusi társadalom azért használta a népzenét, mert megvédte őket az élet viharaiban. Ma fantasztikus házakban lakunk, jól záródó ablakok védenek meg a természet csapásaitól, azonban az érzelmi viharok ellen nem vagyunk védettek – részletezte a zenetanár, aki úgy gondolja, hogy a népzene, a népművészet az egyetlen olyan pont az életünkben, ahol örömünket, bánatunkat, nehézséget, a szerelmet ki tudjuk fejezni. Meg kell tanítani a gyerekeket, hogy a zenén keresztül az érzelmeiket kifejezzék, ebben van nagy jelentősége a népzenének, és ezért kell minél nagyobb teret biztosítani annak, hogy oktassák. Ha mögötte egy szeretetteljes pedagógus áll, a népzene lesz a gyermeknek a mindene.

A zene szeretete

Megtudtuk azt is, hogy nem lehet elég korán kezdeni a zeneoktatást, természetesen ez is egyénfüggő, de hatéves korban már biztos, hogy gyermekjátékdalokkal, énekléssel a hangszer szeretetét meg lehet ismertetni a gyerekekkel.

– A citera jó eséllyel egy élethosszig tartó szerelem, hiszen ha szünet is lesz benne, vagy a kamaszkorban akár egy kicsit a fiatal abbahagyja a hangszertanulást, később mindig-mindig visszatér. A vágyat ha elültetjük bennük, mindig újra elő fog jönni – részletezte a népzenetanár, és megjegyezte, hogy a zene feszültségoldó, amellyel foglalkozik a pszichológia is. Nagyon nagy léptékben és nagyon nagy befolyással bír az emberi szervezetre a fiataloknál is, még akkor is, ha bezárkózik. Azonban ha a kamasz előveszi a hangszerét, pillanatok alatt tud a lélek oldódni és nyílni. Személyiség formáló erővel is bír a zenélés, folyamatosan nyílik a lelke a gyermeknek, és a közösségi lét felé is fogékonyabb lesz. Tehát közösségteremtő is a zene és a zeneoktatás már kis kortól kezdve.