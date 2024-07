„Tavaszi-nyári zsongás” egy festőien szép környezetben. Elkezdődött a Rétközi Nemzetközi Alkotótábor, a Segítő Kéz Alapítvány szervezésében. Kárpátaljai és felvidéki művészek töltenek nálunk egy hetet, és festik meg hogyan is látják Magyarország eme keleti csücskét. Üdvözöljük testvéreinket, akik most nálunk alkotnak, hisz éljünk bárhol is, de mi mégis - Összetartozunk! – írta dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.