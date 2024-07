Hivatalos sajtótájékoztatón, idilli környezetben, a napfényes Pannónia golfpályán sorakozott fel a 12 modell a Ford impozáns jelenlegi személy-, és haszongépjármű kínálatából. Az új Ford Kuga bemutatóját láthatta a közönség élőben elsőként Magyarországon, de olyan új modelleket is kiállítottak, mint a tisztán elektromos Explorer, vagy az ikonikus Mustang vadonatúj 7. generációs sportautója, mely az amerikai életstílus és szabadság érzés megtestesítője – olvasható a márka hírlevelében.

Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a 120 éves örökséggel rendelkező globális márka hazánkban is stabilan a piac vezető szereplőinek egyike. Tavaly a haszongépjármű üzletágban, piaci részesedését tekintve a cég továbbra is első hellyel büszkélkedhet, immáron több, mint 10 éve töretlenül. A személygépjárművekkel összesített kategóriában, az éves eredmények alapján a Ford Magyarországon a 3. legnagyobb piaci szereplő. Ezt a helyzetét a Ford jelenleg is tartja 2024-ben. A vállalat ambíciója, hogy az idei évet is hasonlóan sikerrel zárja az összesített eredményekben, a három vezető hely egyikén.

A Ford Ranger az Év Pickupja Nemzetközi Díj nyertese 2024-ben, független szakmai zsűri megítélésében.

Az új Ford Transit Custom az Év Furgonja Nemzetközi Díj háromszoros nyertese (2024, 2020, 2013), míg az egytonnás szegmens legkelendőbb áruszállítója Európában 2015 óta.