Összesen 81 szemléletformáló foglalkozás, 81 bevont iskolás és óvodás csoport, 1578 érzékenyített gyerek – ilyen elképesztő számokkal zárta a Rejtett Kincsek Down Egyesület a „Szemléletformáló foglalkozások Nyíregyházán és Budapesten” című projektjét az idén júniusban – a programról Pataki Gabriella kommunikációs munkatárs tájékoztatta lapunkat.

Fontos az érzékenyítés

A nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület több évtizede foglalkozik fogyatékkal élő gyermekek fejlesztésével, támogatásával, mindennapjaik jobbá tételével, melynek része a tipikus társadalom érzékenyítése is. A szemléletformáló foglalkozásokat a tipikus fejlődésű kisgyermekek számára fejlesztette ki a szervezet azzal a céllal, hogy érzékenyítse és befogadóbbá tegye őket fogyatékkal élő társaik iránt. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával tavaly január 1. és az idén június 30. között szervezte meg a Rejtett Kincsek Down Egyesület, ebben az időszakban ötvenszer Nyíregyházán, 31 alkalommal pedig Budapesten szerveztek szemléletformáló foglalkozást, ahová óvodás és kisiskolás gyermekeket vártak.

A Csodavár Nyíregyháza és a Csodavár Budapest inkluzív fejlesztő központokban a tipikus fejlődésű gyerekek a játékos foglalkozásokon személyesen élhették át, milyen kihívásokkal néznek szembe nap mint nap fogyatékkal élő társaik: vakvezető bottal tájékozódtak, csak a tapintásukra hagyatkozva, a szemüket bekötve összeillő kockákat kerestek, lábbal rajzoltak és sütőkesztyűben próbáltak meg gyöngyöt fűzni. A játékos szemléletformáló foglalkozásoknak köszönhetően közelebb kerültek egymáshoz a tipikusan fejlődő és a sajátos nevelési igényű gyerekek, a kicsik és kísérőik is nagyon hasznosnak és hiánypótlónak ítélték meg a programot. Rengeteget tanultak a különböző fogyatékossági típusokról, miközben mindannyian remekül is szórakoztak.

Kiváló lehetőség volt

A Rejtett Kincsek Down Egyesület hisz abban, hogy a ma gyermekei a holnap felnőttjeiként egy elfogadóbb társadalmat tudnak építeni, ennek azonban az a feltétele, hogy időben és megfelelő módon tapasztalják meg az inklúzió jelentőségét. Ehhez nyújtott kiváló lehetőséget a projekt, melyet a jövőben is szeretne folytatni a szervezet – tette hozzá Pataki Gabriella.