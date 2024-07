Mindenkit megdöbbentett a hír, hogy két magyar csecsemő halt meg szamárköhögés miatt, a két haláleset az ország két különböző pontján történt. A szamárköhögés (Bordetella pertussis) bakteriális eredetű fertőzés, cseppfertőzéssel terjed. A megbetegedés gyanúja akkor merül fel, ha valakinek régóta fennálló, szűnni nem akaró köhögése van. Kezdetben olyannak tűnik, mint egy közönséges megfázás, majd körülbelül két hét elteltével köhögőrohamok nehezítik a légzést. Magyarországon 1954 óta kötelező a szamárköhögés elleni védőoltás, amelyet több részletben adnak be. Először 2 hónapos korban kezdik oltani a gyermekeket, az utolsó oltást pedig 11 éves korukban kapják meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hangsúlyozza, a magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés-járvány hazánkban, a betegség továbbra is szórványosan fordul elő, de a kismamáknak nem árt az óvatosság, és ajánlott az emlékeztető oltás.

Szamárköhögés ellen ajánlják a kismamáknak az emlékeztető oltást

Régi betegségek ütik fel a fejüket köztünk, ilyen a szamárköhögés (pertussis) is. Évekig nem lehetett róla hallani, aztán egyszer csak Európa országaiban (Ausztria, Dánia, Norvégia stb.) egyre több esetet azonosítottak.

Szamárköhögés: köhögőroham, légzésleállás

– Tudvalévő, hogy Európa különböző országaiban más és más a védőoltási rendszer, s mert nem kötelező bizonyos védőoltásokat felvenni, ezért időről időre megjelennek olyan betegségek, mint a kanyaró vagy a szamárköhögés. A szomszédos országokban súlyos járványok is kialakultak már emiatt. Ezek a fertőző betegségek nem ismernek határokat, így kerülnek be hozzánk, s talán nyáron még sűrűbben utazgatunk, ezzel együtt megnövekszik a fertőzésveszély is – mondta el dr. Kiss Csaba háziorvos, majd hozzáfűzte: a praxisában mindenképp javasolni fogja a kismamáknak az emlékeztető oltást, mert a szamárköhögés elleni vakcina megbízható, és megóvja az újszülöttet a súlyos kimenetelű betegségtől, amíg meg nem kapja az első oltásokat.

– A szamárköhögés elleni oltás a harmadik trimeszterben adható be a várandósoknak, lehetőleg legalább két héttel a szülés előtt. A háziorvos felírhatja, a patikában elérhető a vakcina. Az oltás két hét alatt fejti ki hatását, s ha megkapja az anyuka, a gyermeke biztosan védett lesz a kritikus első 2 hónapban, amíg el nem kezdődik a kicsi immunizálása. Szamárköhögés ellen először 2 hónapos korban kezdik oltani a gyermekeket, az utolsó oltást pedig 11 éves korukban kapják meg. Fontos tudni, hogy a pertussis ellen oltottaknál a kor előrehaladtával a szervezetben keringő ellenanyagszint valamelyest csökken, de a védettség megmarad, sokszor tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel jár a megbetegedés, de ha a köhögés nem szűnik, vagy hosszan tart, mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert az időben elkezdett antibiotikus kezeléssel jól gyógyítható a betegség. Nagyon fertőző baktériumról van szó, könnyen terjed emberről emberre, s tényleg az a szerencsénk, hogy nálunk nagy az átoltottság, így nem okozhat járványt, ellenben az, hogy valaki be van oltva, még nem jelenti azt, hogy nem kaphatja el vagy hordozhatja a kórokozót. Ha pedig egy fertőzött személy egy pici babával érintkezik, nagy baj lehet belőle. Úgy gondolom, a mostani prevenciós ajánlásnak is az az elsődleges célja, hogy megvédjük az újszülötteket, a csecsemőket a súlyos megbetegedéstől – hangsúlyozta a háziorvos.

Az NNGYK felhívta a figyelmet arra is, hogy a csecsemővel egy háztartásban élő családtagok és a csecsemőgondozásban részt vevők számára is javasolt a védőoltás. A honlapjukon az olvasható, hogy Magyarországon két, az otthonából kórházba szállított, védőoltásban még nem részesült csecsemő esetében igazolódott, hogy a halál oka a szamárköhögés és annak következtében kialakult szövődmények voltak. Az oltatlan újszülöttekre a legnagyobb kockázatot a velük találkozó és az ellátásukban részt vevő családtagok jelentik, akik saját maguk is hordozhatják a baktériumot, ezért azt kérték, hogy a szülést követő első 6-8 hétben ne menjenek vendégségbe az újszülöttel, kerüljék a zsúfolt helyeket, korlátozzák az újszülöttet látogatók fogadását is.