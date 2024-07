Jó a rászorulóknak s a bolygónak

Az élelmiszer megmentése a nélkülözők támogatásán túl a környezetünknek is jó, mivel – ahogy arról korábban is beszámoltunk – az étel szemétbe kerülésének súlyos környezetkárosító hatása van. – Az ENSZ kimutatásai szerint a klímaváltozást kiváltó üvegházhatású gázok 10 százalékáért az el nem fogyasztott élelmiszerek lebomlása, illetve az előállításukhoz és szállításukhoz felhasznált természeti erőforrások a felelősek. Éppen ezért az egyesület erőfeszítései nem csak a szociális szférában kifizetődők. Az Élelmiszerbank által az év első felében megmentett 4,9 millió kilónyi áru előállításának és lebomlásának 12 300 tonna lett volna a szén-dioxid-lábnyoma – tette hozzá. Sajnos nem csupán zöldségek, gyümölcsök, pékáruk és egyéb ételalapanyagok kerülnek a szemétbe, hanem kész­ételek is. Ezek mentése sokkal nagyobb kihívás, számos élelmiszer-biztonsági előírásnak kell megfelelni a logisztikai nehézségek mellett. Az Élelmiszerbank tavaly indította el legújabb programját, az érintetlenül maradt melegételek mentését vendéglátóhelyekről, céges eseményekről és iskolákból.

Fontos a biztonság

– Ahhoz, hogy a készételek átvétele, kezelése és kiosztása valóban biztonságos legyen, a Nébih szakmai közreműködésére is szükség volt. Az ételadományokból részesülő kedvezményezettek visszajelzései alapján azonban minden percnyi előkészítés megérte. Egy év alatt már több mint 70 ezer adag éttermi minőségű étellel sikerült megörvendeztetni őket. Ezt az eljárást mára szakmai körökben is elismerik. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány Fenntarthatósági Különdíjjal jutalmazta, de a Metro Fenntartható Gasztronómia díját is elnyerte a módszerünk. Az egyesület élelmiszermentő autói egyre több rendezvényen, céges vacsorán és családi napon teljesítenek szolgálatot. A Hungaroringről és a Puskás Arénában tartott Ed Sheeran-koncertről is szállítottak rászorulókhoz a büfékben és a VIP-szekciókban megmaradt ételeket.