Ötvenhatodik alkalommal vesznek kézbe evezőt a Nemzetközi Tisza Túra résztvevői 2024. július 27-én, hogy Tiszabecsről elindulva augusztus 3-án majd Tiszadadán kössenek ki. A megnyitó ünnepséget péntek este Tiszabecsen rendezik meg. Természetesen több pihenő is lesz addig, a túrázók éjszakáznak majd Szatmárcsekén, Jándon, Tiszamogyoróson, Tuzséron, Dombrádon, Tiszabercelen, Rakamazon is. A Tisza-völgye Alapítvány az idei program szervezője, a túravezető Haraszti Béla. A mostani túrára jelentkeztek többek között pécsi, budapesti, miskolci, nyíregyházi érdeklődők is.