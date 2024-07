Az idén sem maradnak érdekes nyári elfoglaltság nélkül a honvédelmet és a lovaglást szerető diákok, ugyanis az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred 5. Területvédelmi Zászlóalja ezúttal is megszervezte a nagy sikerű lovas honvédelmi táborát. Az első turnus már lezárult, a héten a második tartják, az előzőhöz hasonlóan 19 résztvevővel. A tábort Vaján rendezték meg, a délelőtti lovas foglalkozásoknak a paposi Fülöp-tanya lovardája ad otthont. Ottjártunkkor a fiatalok már lázasan készültek, hogy nyeregbe pattanhassanak, és az elmúlt napokhoz hasonlóan gyarapíthassák lovas tudásukat. Kállai Gergő főtörzsőrmester, a tábor parancsnoka lapunknak arról számolt be, a vármegyében három honvédelmi tábort indítanak az idén.

Mindenkivel a tudásának megfelelően foglalkoznak a tábor oktatói

Fotó: KM/Miklós István

– Két lovas és egy túlélőtábor lesz az idén, az előbbi első turnusa már lezárult. A héten még a lovaglásé a főszerep, a jövő héten pedig Nyíregyházán indul el a túlélőtáborunk. A vajai lovas honvédelmi táborban a délelőttök szinte kizárólag a lovaglásról szólnak: kiszállítjuk a gyerekeket a Fülöp-tanyára, ahol kiválóan képzett oktatóktól sajátíthatják el a lovaglás fortélyait. Természetesen a gyerekek tudása eltérő. Vannak, akik most ültek először lovon, mások magabiztosabbak, és vannak olyan fiatalok is, akik a profi szinthez közelítő tudással bírnak. A lovarda szakemberei mindenkivel a tudásának megfelelően foglalkoznak – tudtuk meg Kállai Gergő főtörzsőrmestertől, a tábor parancsnokától. Azt is elárulta, délutánonként a honvédelem kerül előtérbe.

A tábor ízelítő a katonaéletből

– Airsoft-lövészettel és akadálypályával is készültünk a táborozóknak, de a nyírteleki bázisra is ellátogattunk. Ott a gyerekek megismerkedtek a honvédség harci járműveivel és a felszereléssel is. A hét programjában még vár rájuk egy nagy verseny: korábban kipróbálhatták az airsoft-eszközöket, gyakorolhatták a célba lövést, később pedig egy versenyen mérhetik össze a tudásukat. Az már nagyon korán kiderült, hogy a versenyhelyzet rendkívül motiválóan hat a résztvevőkre, így biztos vagyok benne, hogy e foglalkozás után is maradandó élményekkel térhetnek haza – hangsúlyozta főtörzsőrmester. Bár a változatos programok az élményszerzésről szólnak, és kellemes kikapcsolódást nyújtanak a diákoknak, honvédelmi tábor révén a fiataloknak szigorú a napirendjük. – E napirend egy kis ízelítő a katonalétből. Az első napok mindig kicsit nehezebbek, hiszen hat órakor van az ébresztő, néhány perccel később pedig testnevelés-foglalkozáson vesznek részt a gyerekek. A tapasztalatok azt mutatják, hamar megszokják a katonás rendet, sőt, a szülőktől rengeteg pozitív visszajelzést és üzenetet kapunk a táborok után. Többen számoltak már be arról, hogy hihetetlen, de a gyermekük egyetlen hét leforgása alatt sokkal rendszeretőbb lett. A napirendet pár nap után a fiatalok is megkedvelik, többen mondták már, hogy ez a rendszer egy stabil keretet ad a napjuknak – hívta fel a figyelmet a táborparancsnok.