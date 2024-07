– Az önkormányzattól az idén is kapnak ingyenes tanszertámogatást a nyíregyházi általános iskolás, alsó tagozatos kisdiákok. A fedezetet, ami várhatóan 12 millió forint lesz, az önkormányzat saját költségvetésből biztosítja. Az előzetes jelzések szerint a támogatás 4194 gyereket érint majd. A tanszercsomagokat augusztus 21–30. között ki is szállítjuk az általános iskolákba – jelentette be a napokban közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.