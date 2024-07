„Tizennyolc éve, 2006-ban kezdtünk bele nagy álmunk megvalósításába, hogy a kortárs gyerekvers irodalmat zenei köntösben népszerűsíthessük országszerte. Öt tagú zenekarunk nagy igénnyel választja ki a szövegeket, írjuk a dalokat, valamint nagy gondot fordítunk a hangszerelésre és a minden esetben élő előadásra és stúdiómunkára. Ízlést formáló szerepünk tudatában fontosnak tarjuk, hogy csak igényes produkciót hozzunk létre, hiszen a gyerekekhez szólunk, akik a jövő koncert- és színházlátogató közönségét. Az egész családot szólítjuk meg, hogy a minőségi együtt töltött idő szülő és gyerek között valóban megvalósuljon a koncertjeinken vagy otthon, az albumaink meghallgatása közben” – fogalmazott Farkasházi Réka (ének), aki Kálmán Tamás (gitár, ének), Csiszár Ferenc (gitár, ének), Studniczky László (basszusgitár), Delov Jávor (dob) társaságában alkotják a Farkasházi Réka és a Tintanyúl formációt.

– Mint minden évben, ezúttal is a gyermekekre és a családokra is fókuszál dalszínházunk. A július 25-i, csütörtöki interaktív koncert érdekessége, hogy 19 órakor kezdődik. Azért újítottunk, mert felmértük, hogy a főszezonban este jobban ráérnek kikapcsolódni a családok – említette Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.

Pénteken este fél kilenctől a Rátonyi Róbert Színház lép fel a Borban az igazság, borban a vigasz című gálával, melynek házigazdája Kautzky Armand, és többek között fellép Oszvald Marika és Teremi Trixi is.

Augusztus 1-2-én egyaránt fél kilenctől A miniszter félrelép című vígjátékot adja elő a Mandala Dalszínház. Augusztus 6-án, Hobo a Halj meg és nagy leszel! című műsorát mutatja be. Augusztus 8-án 19 órától a Lúdas Matyi zenés mesejátékot viszik színpadra. Augusztus 10-én a Turay Ida Színház Vándor Évával és Mikó Istvánnal tálalja az Örömszülők című darabot. Adorján Beáta: Loft című komédiája augusztus 17-én szórakoztatja a közönséget. Augusztus 21-én az Anna and the Barbies ad koncertet, fellép Kálloy Molnár Péter is.