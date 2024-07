Hazánkban a felsőoktatás jelenti a gazdaság motorját, ezért is fontos, hogy az egyetem közel 4000 hallgatója közül, idén júniusban 687-en tettek sikeres záróvizsgát, közülük 514 végzős vette át személyesen az előző évek kemény munkáját megkoszorúzó oklevelet. Az ünnepi szenátusi ülés elnökségének bevonulása után először dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntötte a végzősöket, és a megjelent vendégeket. Kifejtette, hogy a diplomaosztó az egyetemi évek legszebb és legfontosabb rendezvénye, a munkának, a tudásnak, az oktatóknak, és nem utolsó sorban, a hallgatók sikerének a megünneplése.

– Elérkeztek szakmai fejlődésük egyik legfontosabb állomásához, amikor izgalmakkal teli életút kezdetét ünnepelhetjük, miközben egy új korszak is kezdődik a jövő évben. Ahhoz, hogy a társadalom számára értékes jövőt formálhassanak, szorgalmukra, kitartásukra továbbra is szükség lesz, hiszen megtapasztalhatták, hogy minden akadály leküzdhető, így hamarosan önöknek kell példaképekké válniuk. Kiemelkedőt alkotni jó, hiszen a tudás az egyetlen, ami igazán szabaddá teszi az embert. Az értelmiségi lét ugyanakkor felelősséggel is jár. Felelősség a döntésekben, az utak keresésében, megtalálásában és kijelölésében – mondta a diákoknak az országgyűlési képviselő, és megjegyezte: az oktatók áldozatos elkötelezettséggel adták át mindazt a versenyképes tudást, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy ma itt lehessenek. Megállapította, hogy Szabolcs Szatmár-Bereg egy értékes vármegye, az értékeket pedig mindig gyarapítani és kamatoztatni kell. – Éppen ezért közös célunk a régió felemelése, lehetőségeink bővítése, hogy minél színvonalasabb legyen az itteni szakképzés, a felsőoktatás, a piaci igényeket pedig összehangoljuk a gazdasági élet szereplőivel. Ennek az intézménynek az egyik fontos küldetése, hogy képzett munkaerővel lássa el az utánpótlást. Örömteli számomra, hogy vonzereje folyamatosan növekszik, ez pedig a hallgatók számán is jól látszik, valamint a gazdaság szereplői is nagyon várják a diplomásokat, amelyre kiemelten szükségük van. Nyíregyházán és a vármegyében folyó munkahelyteremtési beruházások és fejlesztések által, a most végzett hallgatók is kiszámítható jövő elé nézhetnek – fejtette ki dr. Szabó Tünde, és hozzátette: egyedülálló tradíciót képvisel a Nyíregyházi Egyetem, amely a pedagógusképzéstől a mérnök, a gazdaság, természettudományos, vagy akár művészeti képzéseken át, a pilótaképzésig széles körű területet átölel, és hosszú távon is összetartó közösséget épít.