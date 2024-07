Aki gyakran megfordul Nyíregyházán, szívesen időzik nyáron Sóstón, vagy sétál a belvárosban, már megszokhatta, hogy ilyenkor Tourist Police feliratú, a város címerével díszített egyenpólót viselő fiatalokkal találkozik. Nyíregyháza védjegye lett a fiatalok közösségi szolgálata.

Segway-en, azaz elektromos rolleren is járőröznek a rendőrök

Fotó: Bednárik Mónika / Forrás: Kelet-Magyarország

Egyedülálló program

– A rendőrség és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően a nyári turisztikai idényben kiemelten Sóstógyógyfürdő területére szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni, ennek jegyében a járőrszolgálatot új típusú Segway elektromos rollerekkel, lovasrendőrökkel is megerősítjük, valamint a közösségi szolgálat, a Tourist Police is kiegészíti azt. Tesszük azért, hogy az itt pihenők, nyaralók, Nyíregyháza kiemelt idegenforgalmi övezetébe látogatók nagyobb biztonságban érezzék magukat, a város turisztikai vonzereje tovább erősödjön – fogalmazott kedden a tófürdő bejárata előtt Ferencz Róbert ezredes. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság helyettes vezetője ezzel megnyitotta az idényt, s mint mondta, a rendőrség mindenhol szeretne ott lenni, ahol szükség van rájuk, fokozottan Sóstón és a belvárosban. – Jelenleg több mint 50 diák csatlakozott a Tourist Police programhoz, de a korábbi évek tapasztalata alapján augusztus végére a számuk eléri majd a százat, s mindig vannak olyan visszatérők, akik ugyan teljesítették a kötelező 50 órás szolgálatukat, ám a Tourist Police feladatokat szívesen ellátják – erről már dr. Kovács Attila, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője beszélt, aki 12 éve tartó sikersorozatnak nevezte a programot, melyhez hasonló sincs az országban.

– A fiatalok körében nagyon népszerű ez a szolgálat, részt vesznek a bűnmegelőzést, a vagyonbiztonság megóvását szolgáló munkában, szórólapokat osztanak, segítenek útba igazítani a turistákat, s nagyon jól tudják hasznosítani az idegen nyelv tudásukat – fogalmazott az alezredes, aki hozzátette: ugyan az oktatási intézményekben már nyári szünet van, az iskolaőrökkel most itt találkozhatunk, a diákokkal közösen látják el a feladatot mindenki megelégedésére.