– Az, hogy Nyíregyháza segítséget nyújt Kárpátaljának, Ukrajnának, nem egy friss, kampányjellegű dolog, évtizedek óta támogatjuk a határon túl élőket. Mindez új megvilágításba került, amikor kitört a háború a szomszéd országban, hiszen a helyi önkormányzat kivette a részét a humanitárius segítségnyújtásból is, mellyel azóta sem hagytunk fel. Ahogy tavaly, úgy az idén is elsősorban a gyerekekre fókuszálunk: a múlt évben Ivano-Frankivszkból, most pedig mindhárom testvértelepülésünkről, tehát Beregszászból és Ungvárról is fogadunk 10 és 16 év közötti fiatalokat – mutatott a városháza Krúdy-termében ülő harminc gyerekre és kísérőikre Jászai Menyhért. Hozzátette: elfeledtetni ugyan nem tudják az átélt borzalmakat és az elszenvedett veszteségeket, a tábor egy hete alatt igyekeznek olyan programokat kínálni, amikre örömmel gondolnak majd vissza.

A táborozók a városháza erkélyéről is megszemlélhették Nyíregyháza belvárosát

Fotó: Dodó Ferenc

Sokszínű, gazdag programok

– A gyerekeket és kísérőiket a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei Hoteljében szállásoltuk el, s hamarosan városnézésre indulnak – ismertette a hétfői programot az alpolgármester.

– Kedden a Sóstói Múzeumfaluba látogatnak el a táborozók, szerdán buszos kirándulásra indulnak Máriapócsra, ahol felkeresik a kegyhelyet, majd megnézik a Kállay-Gyűjteményt. Az állatpark felfedezésére egy egész napot szánnak csütörtökön, pénteken pedig az élményfürdőbe mennek. Partnerünk, a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat tagjai csoportkísérőként és a tolmácsolásban is segítségünkre lesznek a tábor idején – hangsúlyozta Jászai Menyhért.

– A program sokszínű, gazdag, ezek a gyerekek még nagyon sokáig emlékezni fognak az itt töltött napokra – vette át a szót Szofilkánics Judit. Az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a július 15-ei táborkezdés egybeesik az ukrán államiság napjával, ezzel is tovább építve a hidakat a két ország között.

A köszöntő után a gyerekek megnézték a megyeszékhely imázsfilmjét, készítettek néhány fotót a belvárosról a Krúdy-terem erkélyéről, majd átvették az önkormányzat kis ajándékát és elindultak a TDM Iroda munkatársai kíséretében, hogy felfedezzék Nyíregyházát.