– A Szamoson megépülő híddal pedig a Szamosháton élők régi álma válik valóra, beköthetjük az ott lévő településeket a főútvonalak fejlesztésével az M49-esre. Ebben pedig képviselőtársamnak, dr. Tilki Attilának is komoly érdemei vannak, sokan dolgoztunk azért, hogy a térségeink fejlődjenek – tette hozzá.

Közelebb hozza Észak-Erdélyt

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is örömmel nyugtázta, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy megépüljön ez az útszakasz, mert ez egy nagyon fontos és régen várt kapcsolat.

– A romániai Szatmár megyét, illetve az egész Észak- Erdélyt is közelebb hozza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez. Nagyon várjuk már, hogy az M3-as autópályától a román határig végig elkészüljön a négysávos út, aminek nagy jelentősége lesz nemcsak közlekedés, logisztika szempontjából, hanem mind turisztikailag, mind gazdaságilag nagy fellendülést fog jelenteni a vármegyénknek, és így az egész országnak is – fejtette ki a vármegyei közgyűlés elnöke.

Várják a befektetőket

Csengerben régóta tudatosan készülnek a gyorsforgalmi út megépítésére, ami a város és a térség jövőjét jelenti.

– Egyrészt a határon túlra is könnyebben tudunk majd menni, másrészt nyugat Európát, valamint a nagyobb városokat, a fővárost is hamarabb meg tudjuk közelíteni. Ez gazdaságilag is fellendíti a térséget. Készülünk erre régóta, hiszen ahol a csatlakozási pont lesz a csengeri körforgalomnál, oda építettük az új ipari parkot, s várjuk a gazdasági jelentkezőket, akik gyárakat, üzemeket, logisztikai központokat hoznak ide, és ezzel az autópályával terveznek – részletezte Forján Zsolt. Csenger polgármestere kifejtette: városuk a trianoni békediktátum után gyakorlatilag teljesen elveszítette a nemzetközi szerepét, hiszen jobbról vasfüggöny akadályozta a kapcsolatot a Partiummal, de ezzel az beruházással megnyílna az út Erdély irányába, és nagy előrelépés lenne Románia schengeni csatlakozása is.