– A szabadtéri égetéssel kapcsolatban az első és legfontosabb főszabály, hogy tilos égetni, kivéve, ha a jogszabály vagy önkormányzati rendelet azt megengedi – mondta szerkesztőségünkben Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével annak apropóján beszélgettünk, hogy a hosszan elhúzódó, nagy hőség miatt július 11-étől az egész ország területére elrendelték a tűzgyújtási tilalmat.

Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon

Fotó: katasztrófavédelem / Forrás: katasztrófavédelem

Hol tilos tüzet gyújtani?

– Ahogy mi mondjuk, ez most a fokozott tűzveszély időszaka. Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is – sorolta a tilalom alá eső területeket a szóvivő, azaz például az erdőben kialakított tűzgyújtó helyen sem lehet ilyenkor sütni-főzni.

A tilalommal nem érintett belterületeken - ahol szabályozza és nem tiltja a zöldhulladék égetését önkormányzati rendelet, akkor a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételekkel - javasolt zárt égésterű készüléket használni. Erre azért van szükség, mert a nyitott égésterű – szén- vagy fatüzelésű – eszközökből az izzó, parázsló növényi részek, zsarátnokok akár többszáz méterre is elrepülhetnek és ebben a nagy szárazságban meggyújthatják a száraz növényzetet és így veszélyeztetik a növény- és állatvilágot, épületeket, más javakat és emberéletet is – mutatott rá a következményekre a főhadnagy. Kifejtette, az önkormányzatok rendeletben határozhatják meg, hogy belterületen lehet-e égetni zödhulladékot, például egy adott napon és egy adott időintervallumban – bár egyre több településen már a komposztálásra helyeznek nagy hangsúlyt, valamint a biohulladék külön gyűjtésére és elszállítására –, ezért érdemes mindig utána nézni, a hivatalt megkérdezni, mit ír elő a rendelet.

Egyetlen cigarettacsikk

– Ha nem tiltott a tevékenység és így az égetés mellett döntünk, tartsuk be a tűzvédelmi szabályokat. Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a lángokat, legyen bekészítve megfelelő mennyiségű víz, vagy más oltóanyag, akár például homok, amivel a lángokat megfékezhetjük, de akár egy lapáttal is le tudjuk csapni a kisebb tüzet – magyarázta Rutkai-Dér Vivien, aki a nyári időszakban kedvelt kerti sütögetés, bográcsozást megemlítve közölte, ez a tűzgyújtási tilalom alatt sincs korlátozva. A saját kertünkben erre van lehetőség, de most azt javasolják, inkább elektromos vagy gáz grillt használjunk.