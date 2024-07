A Nyírkércsen közel 30 éve működő Master Good cégcsoport és Nyírkércs önkormányzata kiemelten támogatja a helyi agrárvállalkozások és őstermelők munkáját, a termékértékesítés folyamatát. E kiváló kapcsolat elemeit öntötték együttműködési megállapodás formájába hétfőn. A rendezvényen jelen volt Bárány László, a cégcsoport tulajdonosa és Rostás János Tibor, a település polgármestere.

Az együttműködés elemeiről Rostás János lapunknak elmondta, immár három évtizede, hogy Baromfi Coop néven a településre érkezett a vállalat.

Mindkét félnek hasznos

– A cég érkezése számos előnnyel járt a településünkön, hiszen munkahelyeket teremtett, gyarapította az önkormányzat adóbevételeit. Ahogy fejlődött a cég, és vált világszínvonalú vállalkozássá, új alapok kellett helyezni az együttműködésünket. Az elmúlt években még szorosabbra fűztük e kapcsolatot. A megállapodás értelmében a helyi agrárvállalkozók és őstermelők sokkal kedvezőbb feltételekkel értékesíthetik termékeiket. A Master Good a helyi fejlesztéseket is támogatja, így épült már út és körforgalom is Nyírkércsen. A helyi tanulóknak is közösen nyújtunk segítő kezet a különféle támogatási formákkal. Ez minden félnek előnyös, mivel a helyi fiatalok helyben maradhatnak, a vállalat tehetséges munkavállalókkal gazdagodhat a jövőben, az önkormányzat pedig kiszámítható adópolitikával segíti a baromfi-feldolgozó működését – tudtuk meg Rostás Jánostól.

Válasz a növekvő igényekre

A polgármester nem csupán Nyírkércs vezetéséért felel, hiszen ő a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja is, így pontosan tudja, mennyire nehéz manapság megfelelni az egyre növekvő munkaerőpiaci igényeknek. – Nyírkércsen folyamatosan gyarapodnak a munkahelyek, az idén három ólrendszert adott át a baromfi-feldolgozó, s az új csirkenevelőnek köszönhetően 12 új munkahelyet teremtettek. A térségünkben olyan munkaerőpiaci igények vannak, amiket nagyon nehéz teljesíteni, de remélhetőleg a folyamatban lévő 7,6 milliárdos fejlesztéssel a centrum választ adhat a kihívásokra – tette hozzá Rostás János.