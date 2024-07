Péntek délelőtt Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, hogy a honfoglalás kori geszterédi leletek már korábban is a vármegyei Értéktár részei voltak. – Az aranyszablya hiteles rekonstrukciója egy olyan érték, amely külön is helyet érdemel, ezért választotta az Értéktár Bizottsága ezt is be a július 16-i ülésén – mondta a bizottság elnöke.

Kézzelfogható történelem

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is nagy szerepet játszik abban, hogy a vármegyei Értéktár működhessen. – Kicsit magunkénak is érezzük az aranyszablyát, hiszen a replika elkészüléséhez anyagi támogatást nyújtott a vármegyei önkormányzat. Nagyon nagy munka volt ennek az elkészítése, hihetetlen szakmai hozzáértést igényelt, korabeli mesterségeket kellett feltámasztani. Azért is fontos az aranyszablya, mert így válik élményszerűvé, kézzelfoghatóvá a történelem. Reméljük, hogy ezzel mintát adtunk más múzeumoknak is, hogy több, romjaiban megmaradt régészeti lelet másolata elkészüljön – fejtette ki az elnök.

Két érték a választókerületből

Dr. Simon Miklós, országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy két értéket is beválasztott a választókerületéből a bizottság, ez az aranyszablya replika, és a Téka Népművészeti Tábor.

– Szeretnék köszönetet mondani azoknak akik évről évre szervezik a Téka tábort, és segítik a munkát, és azoknak is, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, a nyarakat feláldozva nevelik a gyerekeinket és adják át azokat a hagyományokat, amelyekre mi magyarok büszkék vagyunk. Nem véletlen, hogy az idei Téka tábor mottója: mesterek és tanítványok. Nagy élmény, amikor a több száz gyerek megindul a csűrtől a Téka tábor feliratig, már többször volt ebben részünk – fejtette ki az országgyűlési képviselő, és megjegyezte: a Geszterédi Aranyszablya Társaságot is nagy köszönet illeti, mert a térségünk gazdag honfoglaláskori emlékekben, ilyen a geszterédi lelet is. Ennek a vezérsírban talált leletegyüttesnek állít emléket az aranyszablya replikája.