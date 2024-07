Együttműködési megállapodást kötött a Vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred és nyírbátori Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Ennek értelmében az intézmény is csatlakozik a hazánkban igen sikeres Honvéd Kadét Programhoz. Az iskola már több éve tervezi a csatlakozást, szerdán végre átvehették az erről szóló tanúsítványt. Rostás János Tibor, a szakképzési centrum kancellárja a rendezvényen elmondta, fontos elágazáshoz érkezett a centrum és a Bethlen Gábor-iskola. – Folyamatosak a változások, keressük az új utakat, és e szemléletbe illeszkedik ez a megállapodás is. A térségünk évszázadok óta sok honvédet ad az országnak, ma pedig nagy lépést teszünk afelé, hogy a térségben tanulók hazaszerető állampolgárokká váljanak – hangsúlyozta a kancellár.

Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka ismertette a program jelentőségét. – Mátészalkai születésűként nagyon örülök, hogy e térségben újabb iskola csatlakozik a kadétprogramhoz. A honvédség fejlesztésének fontos eleme a honvédelmi nevelés. Az, aki az oktatásba fektet, a jövőbe fektet. Olyan értékrendet kapnak a gyerekek a programban, mely a nem csupán a haza szolgálatában, hanem a civil társadalomban is komoly értéket képvisel – hívta fel a figyelmet a parancsnok.

Helyt állnak a fiatalok

– Nagy öröm, hogy a Bethlen-iskola csatlakozik a programhoz, így már 3 ilyen iskola van a választókerületben – ezt már dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mondta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, az elmúlt években számos laktanyában járt szerte az országban, és mindenhol találkozott vármegyei fiatalokkal. – Az ifjúságunk helyt áll a rendvédelmi és katonai vonalon is, s ezt az eszmeiséget tovább erősíti majd a Honvéd Kadét Program.

További részletek hamarosan.