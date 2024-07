Szeptember 1-jéig a nyári menetrend szerint közlekednek Nyíregyháza helyi autóbuszjáratai. A menetrend számos újdonsággal szolgál, amelyet a városi közösségi közlekedés tervezésében főszerepet vállaló Mobilissimus Kft. információ alapján emelünk ki néhány járatot. Sóstógyógyfürdőre gyakrabban jár a 8-as busz. Reggeli időszak végétől üzemzárásig minden nap egységes menetrend szerint napközben 20, az esti órákban 30 percenként indulnak. A reggeli csúcsidőszakban a Sóstói úton a 8-as és a 13-as autóbuszok hangolva közlekednek, közös követésük 10 perc. Emellett a nyári hétvégéken idén is közlekedik a 8E gyorsjárat a Vasútállomás és Sóstógyógyfürdő között. Újdonság a Sóstógyógyfürdő belső közlekedését segítő 70-es busz, amely a nyári hétvégéken közlekedik. A 70-es a Sóstói úti kórháztól indul, és körjáratként érinti az állatparkot, a múzeumfalut, a Parkfürdőt és a Szódaház utcát is. A 70-es autóbuszok 9 és 19 óra között 40-60 percenként indulnak. Az Örökösföldről Jósavároson át Sóstógyógyfürdőig közlekedő 55-ös autóbusz is gyakrabban indul. Munkanapokon délután 60 helyett 20-40 percenként, hétvégén egész nap 30 percenként közlekedik.