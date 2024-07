Július 30., kedd

18 óra: A barátság világnapja a kutyaúsztató tónál, Vizsla-tó, Nyírtelek

20.30: Szép nyári nap – Neoton-musical két részben a Veres 1 Színház előadásában, Rózsakert Szabadtéri Színpad, Nyíregyáza

Július 31., szerda

11 óra: Nyuszikaland – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

18.30: Zene Sóstón: Polip Band-koncert, sóstói piac, Nyíregyháza

Augusztus 1., csütörtök

17 óta: Sóstói táncesték – kutyás foglalkozás, táncbemutató és táncház a Szabolcs Néptáncegyüttessel, viseletbemutató, kézműves fogolakozás és -vásár, sóstói piac, Nyíregyháza

19.30: Quizzone – egy est az igényes kívzek kedvelőinek, Holmes Pub, Nyíregyháza

20 óra: Udvarias Esték: Mátészalka várossé válásának ünnepe, fellép a Fricska táncegyüttes és Buzogány Béla Színházának énekesei, Szalkai László tér, Mátészalka

20.30: Mandala Nyár: A miniszter félrelép, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

Augusztus 2., péntek

11 óra: Nyuszikaland – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

16 óra: XIII. Sóstó Serfeszt – kis- és nagyüzemi sörök, kocsmakaják, népi játszóudvar, fellépők: Mentha Project, Szabolcs Néptáncegyüttes táncház, Tibi A Hegyről, All in Music Band, a Krúdy terasz és a sóstói tó közötti sétány, Nyíregyháza

17 óra: Hogyan ne? Hogyan igen? – filmvetítés az állatvédelemről, Labor Café, Nyíregyháza

18 óra: Vacsoraest Krisz Rudival és zenekarával, házigazda: DJ Vágó, Szindbád Bisztró, Nyíregyháza

19 óra: Edda-, majd Carson Coma-koncert, a régi 2-es iskola udvara, Nyírbátor

20.30: Mandala Nyár: A miniszter félrelép, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

20.30: Menopauza – a Játékszín előadása, Fesztiválkatlan, Tokaj

Augusztus 3., szombat

9 óra: IV. Tiszai Challenge és a Krumplifesztivál, úszás, főzőverseny fellépők: Norton Band, Y2K, Sramli Kings, Bereczki Zoltán, Herceg, Ámokfutók, Delta, Tisza-part és Kastélykert, Gávavencsellő

10 óra: Dragon Summer akadály- és terepfutó verseny több korosztályban és távban, Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, Nyírbátor

11 óra: Piroska és a farkas – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

12 óra: XI. Dögei Hagyományőrző Krumplifesztivál – gyermekprogramok, hagyományőrző műsor, esti fellépők: 4 for Dance, d’FLEMM, Kowalsky meg a Vega, DJ Hamvai P.G, Delta, Ölbey Irén Általános Iskola, Döge

16 óra: XIII. Sóstó Serfeszt – kis- és nagyüzemi sörök, kocsmakaják, népi játszóudvar, fellépők: Texas Tourist, GypoCircus, ZZ Copy/ZZ Top Tribute Hungary, a Krúdy terasz és a sóstói tó közötti sétány, Nyíregyháza

20.30: Szikora Róbert és az R-GO koncertje, Fesztiválkatlan, Tokaj

Augusztus 4., vasárnap

16 óra: XIII. Sóstó Serfeszt – kis- és nagyüzemi sörök, kocsmakaják, népi játszóudvar, fellépők: Rockhajó, EmlékmásOK, DJ Mess, a Krúdy terasz és a sóstói tó közötti sétány, Nyíregyháza

17 óra: Testbeszéd comedy – játékos előadás a gesztusok valódi jelentéséről, Alvégesi Művelődési Ház, Nyíregyháza

18 óra: Rost Andrea és a Hot Jazz Band – az 58. Nyírbátori Zenei Napok nyitókoncertje, művelődési központ, Nyírbátor